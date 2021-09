Periodista de Univisión da detalles de la investigación sobre los negocios entre AES y NG Power

El periodista Gerardo Reyes, jefe de investigación de Univisión, explicó en Mesa de Periodistas como fue el desarrollo de la investigación ‘Firmas de energía de EEUU contrataron con cuestionados empresarios de Panamá’, sobre los negocios entre AES y NG Power, que señala a José Dapelo y Mayor Alfredo Alemán, propietarios de NG Power, que recibió una millonaria contratación en el gobierno de Laurentino Cortizo.

Para el periodista la investigación refleja que el proceso de due diligence, que es una investigación integral no solo del negocio sino de las personas que participan en él, “falló”.

Reyes contó que cuando inició la investigación pensó que obtendría respuestas precisas, minuciosas y contundentes de las empresas que participaron en el proceso, explicando cómo habían analizado los antecedentes, no solo de los empresarios sino del negocio, pero la respuesta, en su consideración fue frustrante porque no explicaban cómo lo hicieron.

Detalló que AES por ser una empresa que cotiza en la bolsa de Nueva York, y por manejar la fe pública, todos sus accionistas tienen derecho de estar al tanto de las inversiones, operaciones y contingencias legales que puede afrontar la empresa en la que invierten.

Indicó que el abogado panameño Moisés Bartlett envió una carta a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (EEUU), conocida como Security Exchange Comision (SEC), que es el organismo que regula las empresas que cotizan en la bolsa, en la que plantea todos los elementos del artículo, y ya la SEC se dio por notificada de esa solicitud de información.

Dicho esto, y de acuerdo al parecer de Reyes, la consecuencia de esta solicitud es que posiblemente se abra una investigación para determinar si el due diligence se hizo con las reglas que requiere ese tipo de proceso en el estudio de las personas y negocios en los cuales se embarcó la empresa.

Sobre el costo de la concesión a NG Power que supuestamente fue de 300 millones de dólares, el periodista resaltó que, pese a que en el informe trimestral más reciente de AES se informa sobre la transacción, curiosamente no se dice el valor, aunque el consultó a tres fuentes que coinciden en que eso fue lo que pagaron las firmas de EEUU, que al final fueron papeles porque el proyecto nunca se concretó.

Reyes destacó que “no es una buena noticia para una compañía como AES tener que negociar con personas con esos antecedentes, y no lo es para su imagen saber que está recibiendo un proyecto cuestionado públicamente por fraude y aparentemente no haber hecho ningún esfuerzo por esclarecer la gravedad de estos hechos. Tanto las relaciones de uno de los socios de la compañía con el principado de Andorra y el negociar con una persona que no puede entrar a EEUU porque no tiene visado”.

“La imagen que eso refleja para una empresa de EEUU que cotiza en bolsa y maneja confianza pública no es muy positiva, espero que la SEC u otro organismo aclare cómo se hizo ese proceso de evaluación de ese negocio”, manifestó.

Reyes piensa que para el gobierno panameño será importante la atención que la Comisión Nacional de Valores de EEUU le dé a este caso, esa será la clave para que tomen decisiones en investigaciones fundamentadas en este proceso, pero lo cierto es que habrá preguntas del Departamento de Estado a sus representantes en Panamá para saber lo que pasó y el futuro del negocio.

Expresó que en su artículo dejó constancia de que un grupo minoritario de socios de AES estaban inconformes y preocupados por la manera poco transparente como se dio la negociación dentro del proceso de adquisición de la concesión y el haber negociado con Dapelo y Alemán.