Los retos de Panamá para salir de las listas grises

Uno de los objetivos del presidente Laurentino Cortizo al asumir el poder fue sacar a panamá de listas grises de organismos internacionales como el GAFI y la OCDE.

A pesar de varios cambios a la legislación para combatir el blanqueo de capital y financiamiento del terrorismo, el país no logra salir de las listas.

El exministro de Economía y Finanzas, Domingo Latorraca, indicó que es importante cumplir con las leyes que se hacen. “Si yo hago un acuerdo contigo de intercambiar información y no lo cumplo normalmente eso genera desconfianza”, sostuvo.

Aparecer en estas listas puede perjudicar el grado de inversión de Panamá, encarecer los préstamos que pide el país y la confianza.

“Panamá no necesita esconder aquí a nadie, Panamá no necesita los maleantes de ningún lado y las personas que no cumplen con sus obligaciones en sus países”, puntualizó Latorraca.

Una de las recomendaciones que hace el GAFI a Panamá es demostrar su capacidad para investigar y procesar el lavado del dinero y brindar cooperación internacional.