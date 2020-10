¿Qué panameños son más vulnerables ante el COVID-19?

El exministro de Salud, Miguel Mayo, aconseja a la población que si usted vive con una persona mayor de 60 años o que tienen alguna comorbilidad tiene que extremar las medidas de higiene porque ellos son los más vulnerables a morir por COVID-19.

Lo que por ahora se conoce del COVID-19 es que el 80% de la población que contrae el virus no llega a desarrollar una enfermedad grave pero un 20% si requiere de hospitalización, de ventilación mecánica y algunos de cuidados intensivos.

Gustavo Santamaría, Director Nacional de los Servicios de Salud de la Caja de Seguro Social (CSS) explica que esta enfermedad tiene tres fases importantes en su desarrollo. El primero es una fase que es como un resfriado, el segundo es una fase de coagulopatía o coagulación intravascular diseminada y la tercera es una fase inflamatoria.

Varios estudios apuntan a que ese 20% que desarrolla el nivel de gravedad de la enfermedad ya tenía problemas de obesidad, cardiovasculares y diabetes; es decir enfermedades crónicas no transmisibles.

La doctora Ileana Saldaña, neumóloga de la Caja de Seguro Social asegura que no todos los que han muerto son obesos o mayores de 65 años, porque "tenemos adultos mayores que han tenido Covid severo y han salido adelante y hasta jóvenes que lamentablemente no han logrado sobrevivir. Incluso pacientes que previamente no eran conocidos de tener enfermedades y una vez que entran al hospital con Covid por una neumonía severa se les diagnostica que eran hipertensos o diabéticos", indicó.2

Para mantener una buena salud el nutricionista, José Ramiro López, recomienda alimentarse de forma balanceada. Se aconseja el consumo de alimentos que aporten a la salud cardiovascular, como los alimentos con fibras, altos en potasio, bajos en sodio y que tengan vitaminas y minerales que refuercen su sistema inmunológico.

Señaló que las personas obesas tienen deficiencia de la vitamina D que es importante para el sistema inmunológico, y que lo que sucede con el obeso y el diabético es que ya tiene inflamaciones y el Covid lo que hace es que agrava, deteriora o acelera el daño multiorgánico.

Para evitar contagiarse, recuerde lavarse las manos, use su mascarilla y mantenga su distancia.