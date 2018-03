Piden reunión al presidente de la Comisión de Presupuesto para verificar traslados de partida

Ábrego aseguró que no se ha pensado en reconformar la Comisión de Presupuesto, pero que sí se pidió un informe de trabajo al presidente de esa Comisión, pues no quieren pensar que se está presionando con la dilatación de algunos traslados de partidas que se tramitan.

Detalló que se solicitó una reunión para verificar los traslados que se realizan. “No queremos pensar que el Presidente de la Comisión de Presupuesto está usando una técnica dilatoria, que utiliza en la Asamblea Nacional que pasan 20 días y no se reúne la Comisión y los traslados pasan inmediatamente”, mencionó.

“Creo que la función de la Comisión de Presupuesto es fiscalizar, rechazar o aprobar dichos traslados que vienen a esa comisión”, puntualizó.

La diputada Ábrego también habló de las auditorías y los amparos de garantías que algunos diputados han presentado frente a las auditorías hechas por la Contraloría General de la República y presentadas al Ministerio Público. Dijo que su amparo de garantías fue retirado la mañana de este jueves.

"No estaba al tanto de lo que el equipo legal, encabezado por Dana Castañeda, estaba haciendo. Vi hoy la noticia del amparo de garantías; yo a esta hora presenté el desistimiento de ese amparo; el que no la debe no la teme”, señaló.

El presidente de la actual Comisión de Credenciales, Fernando Carrillo, dijo que la reunión de este jueves sería para la ratificación de José Manuel Arias, designado como miembro de la junta directiva de la Caja de Ahorros. Esta reunión se llevaría a cabo a pesar de la nota, que circula en redes sociales, donde supuestamente el señor Arias desistía a la designación hecha por el Ejecutivo.

La sesión de este jueves, en el pleno de la Asamblea Nacional, inició con algo de retraso luego que se llevara a cabo un acto de conmemoración por los 45 años de la Sesión del Consejo de Seguridad de las Nacionales Unidas en Panamá en 1973.

Información de Luis Alberto Jiménez.