Piden que se aclare la medida de cuarentena para contacto estrecho

Luego de que el Gobierno y el Ministerio de Salud aprobaran la reducción de días de aislamiento para los pacientes positivos por COVID-19, muchas son las preguntas que han surgido en cuanto al tiempo que deben guardar los contactos estrechos.

El presidente del Consejo Nacional de Empresas Privadas (Conep), Rubén Castillo, está de acuerdo con las nuevas medidas, pero aclara que la reducción de tiempo será efectiva en tanto se agilice la entrega de la certificación para que las personas regresen al trabajo.

Resaltó que acelerar la notificación de los resultados también es muy importante, porque en caso de que la persona esté negativa puede retornar de inmediato a sus trabajos.

“El decreto no deja con claridad el caso de que una persona con contacto estrecho no tenga síntomas y tiene esquema completo de vacunación se infiere que esa persona se mantenga en su trabajo y no tenga que hacer cuarentena”, señaló.

El decreto emitido por el Ministerio de Salud establece que deben hacer cuarentena de cinco días quienes tengan contacto estrecho con síntomas y cuenten o no con el completo de vacunación, de igual manera ocurre con aquellos que no tengan esquema completo de vacunación y no hayan presentado síntomas, además deben realizarse la prueba de hisopado.

Con información de Kayra Saldaña