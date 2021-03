Piden discusión amplia y consenso sobre el plan de ordenamiento territorial

La modificación del Plan de Ordenamiento Territorial que se discute en el Consejo Municipal ha generado una nueva polémica en ciudad de Panamá.

“El urbanismo está en cuidados intensivos”, así lo manifestó María Chávez, de la Red Ciudadana Urbana de Panamá.

Agrega que lo que sucede es grave, a pesar de que la mayoría de los ciudadanos no lo entienden.

Sin embargó, enumeró cosas puntuales como el caos urbano que se ha vivido por años y el modelo de trabajo que pretenden “continuar funcionarios”, avalando cambios sin la debida transparencia, información y consulta ciudadana.

Considera que una de las cosas más graves es la falta de información y es un nuevo documento que va a afectar todo el distrito de Panamá y los corregimientos, sobre todo por temas de riesgo, altura, calles sin salidas y otros aspectos que preocupan a la población.

Destacó que se había logrado un consenso con el plan de ordenamiento que ahora presenta cambios.

Otro de los problemas, según su punto de vista, es que en el artículo 82 se elimina por completo el plan de San Francisco.

Explicó que si tiene algún error se podría cambiar, pero no cree conveniente que se elimine.

“Es un retroceso de volver a las prácticas por las cuales las comunidades han estado en las calles”, destacó.

Por su parte, la arquitecta y ambientalista Raisa Banfield dijo que lo bueno de la situación es que ha servido para hacer docencia sobre los derechos de la ciudadanía y participación en toma de decisiones.

“El plan ya lo tenemos”, advirtió Banfield.

La arquitecta dijo que ese plan se trabajó durante 18 meses con diferentes corregimientos, en una estrategia sobre lo que querían como ciudad.

El plan se entregó el 6 de junio de 2019 al Consejo Municipal.

Además, Banfield advirtió que todo está como un rompecabezas porque metieron y sacaron cosas importantes del plan.

Chávez pidió que haya u na discusión amplia sobre este plan y que se defina el documento final.

Mientras, el urbanista Carlos Solís dijo que los residentes de San Francisco eran conscientes de la situación que ocurría por lo que se preparó el plan parcial de reordenamiento territorial, con dinero del bolsillo de los propios contribuyentes.

No están de acuerdo que se haya derogado, porque los efectos los percibirá el residente en San Francisco.

Banfield dijo que los ciudadanos deben estar convencidos de que hay un plan porque fue un esfuerzo de cientos de personas que participaron en el proceso, el más importante que se dio en la ciudad. "El producto no es perfecto, no es ideal, no le gusta a todo el mundo, pero es el primer producto de un proceso ciudadano vinculante".

Finalmente, Chávez hizo un llamado a los concejales para "que no se presten a un juego que nos va a afectar a todos como ciudadanos. Una advertencia al alcalde de la ciudad que deje de correr tanto, que procure hacer su trabajo bien. Nosotros tenemos instrumentos legales para parar este documento si ellos lo aprueban a expensas de los ciudadanos y también tenemos la herramienta de pedir la revocatoria de mandato si es necesario".