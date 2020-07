Piden al gobierno habilitar más hoteles e instalaciones para aislar pacientes positivos con COVID-19

Se trata de uno de los planteamientos del grupo Poder Ciudadano quienes aconsejan que toda persona positiva debe ser llevada a un centro habilitado para su debida atención, con el propósito de evitar que los casos se agraven y no contagien al resto de los miembros de su familia.

El doctor Carlos Gálvez vocero de esta organización señaló que el promedio de viviendas en nuestro país son pequeñas, con poca ventilación, hacinadas y la mayoría tiene y un sólo baño .

“Estamos pidiéndole a las autoridades que los positivos sean trasladados sin excepción a un centro habilitado para ese manejo, como los hoteles hospitales, escuelas, centros deportivos, gimnasios, todo lugar que se pueda para que esas personas estén allí una o dos semanas hasta que sean negativos y regresen a sus comunidades”, destacó Gálvez.

El doctor Gálvez considera que esto permitiría que el personal de salud vigile ya no por teléfono, sino cara a cara a esos pacientes y aquel que se pueda complicar sea trasladado a un centro hospitalario.

Para el epidemiólogo Arturo Rebollón ya en Panamá no se debe hablar de casos sino de casas infectadas. Sostiene que el personal de salud debe preguntarle a las personas positivas si tienen donde aislarse en su casa, y si la respuesta es no, se debe ofrecer el hotel.

" Pero hay que entender por qué esa persona no quiere irse a un hotel lejos y dejar su casa, eso no es fácil", señaló. Por eso él recomienda mejor habilitar escuelas o centros comunitarios para que la persona se quede más tranquila que está cerca de su hogar.

Sobre el tema el Director de la Región Metropolitana de Salud Israel Cedeño indicó que sí se ofrece el hote,l pero que las personas no quieren ir y que no se les puede obligar. Lo peor es que algunos positivos no cumplen con quedarse en casa aislados.

Hasta este domingo, las cifras divulgadas por el Ministerio de Salud indicaban que más de 19 mil personas positivas se mantenían en casa.