Piden incluir rubros de la producción nacional en bolsas de Panamá Solidario

Enrique Athanasiadis, representante de la Organización Nacional Agropecuaria (Onagro), dijo en Noticias AM, que el productor no tiene mercado y tienen inventarios altos de productos que no se pueden vender.

Además, los consumidores no tienen recursos para adquirirlos, según dijo.

Argumentó que la gente necesitada está recibiendo bolsas con productos comprados a comerciantes y no a los productores.

Athanasiadis indicó que las personas deben recibir proteína “fresca, saludable y a buen precio”, que se le podría vender al Estado. Se trata de productos cárnicos y legumbres.

Dijo que el Estado no les ha dado respuesta y temen que se pierdan gran cantidad de productos.

En tanto, hizo un llamado al presidente de la República, Laurentino Cortizo y al ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama.

Este jueves 30 de abril, a las 10:00 a.m. entregarán en Chiriquí, gratuitamente a los consumidores productos cárnicos, mediante el orden establecido por las autoridades.

En este sentido, el ministro Valderrama dijo que se ha estado gestionando con algunos productores nacionales, pero se podrían incluir más.

Explicó que se ha comprado plátanos, frijoles y novillos a productores para ser distribuidos en la cadena de frío.

Valderrama indicó que seguirán trabajando y se contactarán con todas las asociaciones para analizar este tema y ver cómo se les apoya.