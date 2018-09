Agradecen apoyo al niño David Iturriaga y piden más fondos para apoyar a su hermanito

Relacionados Extraña enfermedad ha desmejorado calidad de vida de niño de 8 años

Erika Otero, directora ejecutiva de Ayoudas, y Elvia Pineda, madre de los pequeños Elvyn y David, explicaron en Noticias AM que gracias a las donaciones por el caso se pudo realizar el examen al pequeño, que arrojó el resultado positivo.

Es una batalla contratiempo, por lo que piden la ayuda de todos los panameños. Las pruebas son necesarias para la búsqueda de un tratamiento que evite el avance de la enfermedad.

Los especialistas ordenaron una resonancia magnética --cuya cita sería hasta febrero del próximo año en el sistema público de salud-- y estudios de genética al pequeño Elvyn, entre otros.

"No podemos esperar", comentó Otero en Noticias AM. "Tenemos que hacer todo en privado porque no podemos esperar hasta el otro año".

Igualmente, agradeció a las personas que apoyaron la colecta para David, hermanito mayor de Elvyn. "Logramos, como siempre, dejar herramientas de trabajo a las familias", dijo la directora ejecutiva de Ayoudas. "Nosotros vamos a seguir con esta familia a largo plazo, con todo el tema de médicos. Tenemos que seguir con ellos".

La madre de Elvyn y David, Elvia Pineda, indicó además que sus hermanitas también podrían ser portadoras de la extraña enfermedad.

La fundación necesita 235 voluntarios virtuales que se comprometan a donar $20 para llegar a la meta de $5,000.

Usted puede donar a la cuenta corriente #03-73-01-119519-8 a nombre de AYOUDAS PANAMÁ en el Banco General. Puede enviar el comprobante de pago a la dirección de correo electrónico donacionesayoudas@gmail.com y colocar en la descripción Elvyn.