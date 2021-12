La Comisión Médica Negociadora Nacional (Comenenal) advirtió al país y a las autoridades del Ministerio de Salud (Minsa), sobre el inicio de una cuarta ola de COVID-19 a causa de la variante ómicron que actualmente está poniendo en vilo al mundo entero.

Por medio de un comunicado, la Comenenal asegura que el 3 de septiembre del presente año se alertó a las autoridades de salud sobre el desmantelamiento del escudo que se tenía en el Aeropuerto de Tocumen, principal punto de entrada del virus.

En este mismo documento el gremio indica que esta cuarta ola no solo es causada por la ómicron, sino que se le suma la variante d elta que aún circula en el país.

Apuntan que en los últimos meses hubo un sentimiento de triunfalismo, sobre todo entre empresarios que influyeron en el relajamiento de las medidas que se tenían en el Aeropuerto de Tocumen.

“Los empresarios llegaron a insinuar, y en algunos momentos a afirmar temerariamente, que las medidas restrictivas y de aislamiento habían sido una mala decisión, cuando si comparamos con países como Perú y Ecuador, EEUU y Brasil es evidente que dichas medidas fueron las correctas”, indican.

La Comenenal asegura que la trazabilidad es buena y eficiente, siempre y cuando se haga a buen ritmo, además, que la vacunación no será suficiente hasta que no se alcance a los niños y no se cuente con un mejor fármaco, e insisten en que el ingreso por el Aeropuerto de Tocumen, así como otros aeropuertos y puertos de entrada debe ser un tema de seguridad nacional.

Recomiendan que, si no se quiere molestar a los viajeros, por la seguridad de la nación se debe exigir una prueba de al menos 72 horas antes y una nueva (segunda prueba) al ingresar al país. Estas deben ser pruebas de alta gama y rápidas por PCR o Sofia SARS Antigen FIA y no por “las pruebas coreanas del COVID-19 que certificó el Gorgas”.