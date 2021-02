Piscinas plásticas grandes son las más buscadas por pandemia

Por Elizabeth González (Periodista)



Aunque usted no lo crea, durante la pandemia creció la demanda de piscinas plásticas, y más aun de tamaño familiar. Por la cantidad de agua que requiere este artículo de recreación, es importante que se haga un manejo responsable de este recurso natural.

A este local, que es una tienda para el mantenimiento y venta de artículos para piscinas, desde que empezó la pandemia y por las restricciones de movilidad, constantemente llega gente preguntando por las piscinas plásticas.

“Hay un gran auge de estas piscinas en las residencias, pienso que es por el encierro. Muchos padres las han comprado para que sus hijos tengan en qué entretenerse, ya sea en invierno o verano, no importa el clima en que estemos, están siendo bastante solicitadas”, comentó Jenny Santos, propietaria de un negocio sobre piscinas.

Aunque usualmente se utilizan de todos los tamaños, las más buscadas son las piscinas de grandes dimensiones, de tipo familiar, que requieren miles y miles de litros de agua.

Del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan)se asegura que es frecuente verlas cuando recorren barrios de todos los estratos y que, aunque no hay legislación para multar, piden uso responsable del agua.

Susana Peña, gerente Metropolitana del Idaan, dice que “hay que educar a los que la usan la piscina a que no hagan sus necesidades en el agua y que no entren sucios para no tener que cambiarla”. Invita también a que se reutilice el agua usándola para el aseo del hogar en pisos, paredes y con plantas.

De hecho, en el negocio para piscinas se nos explicó que, con ayuda de diversos químicos, se puede hacer que el agua de la alberca dure mucho más tiempo sin tener que cambiarla.

“El cloro es para desinfectarlas, los niveles adecuados para los seres humanos son de entre una y dos partes por millón, que es lo que indica el “test”, porque se necesita un test para analizar el agua. Es súper sencillo y todos lo pueden hacer. Igual el PH, él mide la acidez del agua, es para que no te de comezón en los ojos o ardor en la piel. Los valores tienen que estar en 7.4 y 7.6”, explicó Santos, como dueña de negocio para piscinas.

Otro aspecto que dice es importante a considerar son las algas, que hacen que el agua se ponga verde y la piscina babosa. Para ello recomienda el uso de algicidas.