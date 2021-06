Plantean necesidad de que recolección y disposición de desperdicios pase a manos de los municipios

Volver al método “correcto, antiguo, comprobado donde los municipios, cada uno pueda tomar decisiones en base a sus desechos, pero, con una rectoría”, ya sea por parte de la Autoridad de Aseo, o por parte del Ministerio de Salud (Minsa) y la Autoridad de Ambiente (MiAmbiente), es lo que plantea el abogado ambientalista Harley Mitchell, para que los vertederos y la disposición no se convierta en un problema.

Lo que se propone debería venir de la mano con un compromiso gubernamental de proveer o facilitar la provisión de aquellas facultades de vigilancia.

Para el abogado, la disposición de desechos es un tema que, si bien nunca ha sido solucionado, actualmente está creciendo exponencialmente.

“Se supone que la proliferación de desechos tiene que ver en cierta medida perversa con el potencial económico de un país, sin embargo, aunque la economía ha tenido un bajón los desechos han aumentado”, añadió.

Regulación a través de municipios

Explicó que la disposición originalmente, se había regulado del mismo modo en que se regula en Estados Unidos, América Latina y Europa, en el mundo conocido a nivel municipal,

La Ley 106 de 1973, modificada por la 52 de 1984, no solamente le otorga al Consejo Municipal la facultad de poder tomar medidas a favor del medio ambiente, sino directamente de manejar los residuos domiciliarios.

Explicó que cuando se creó la ley 51 de 2010, se decía que era “para quitarle al alcalde el manejo de este servicio”, lo que fue corregido con la Ley 66 del 2015, pero, todavía el Municipio de Panamá, no ha ejecutado o puesto de acuerdo con la estructura creada como parte de la Autoridad de Aseo, para resolver el problema de los desperdicios en la capital.

A juicio del abogado, el gran mérito de la Autoridad de Aseo en todo el país es que después de mucho esfuerzo logra hacer un plan en los vertederos, un plan en toda la República, que no se ha puesto en ejecución.

Para Mitchel, no ha sido suficiente que el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre y el Ministerio de Ambiente, formen parte de la junta directiva de la Autoridad de Aseo y además, no hay ningún sistema de este tipo que pueda subsistir sin el pago adecuado refiriéndose a personas que por no pagar su tasa de aseo, se deshacen de sus desperdicios en cualquier sitio.

Recientemente, el alcalde de la ciudad de Panamá, José Luis Fábrega, planteó el hecho de que el servicio de recolección de basura sea devuelto a esta instancia.

Ríos inundados de desechos

Mientras esto ocurra o no, grandes cantidades de desperdicios van a parar a la desembocadura de los ríos, que a su vez llegan al mar causando un gran daño ecológico.

Durante un recorrido, se pudo observar cómo en la desembocadura del río Matías Hernández, en Costa del Este, producto de las últimas lluvias, concentra basura de todo.

