Plataforma autónoma de puerto espacial de SpaceX transita por el Canal de Panamá

La mañana de este viernes 25 de junio la plataforma autónoma de puerto aeroespacial "Of Course I Still Love You" (OCISLY) de SpaceX hizo su tránsito por el Canal de Panamá en su ruta hacia por el Pacífico.

El Canal de Panamá en su cuenta de Twitter indicó que el OCISLY transitó por las esclusas neopanamax a bordo de un buque de transporte semi-sumergible conocido como Mighty Servant 1.

Además, esta plataforma que no tiene la necesidad de tripulación, sirve para el aterrizaje en el mar de cohetes de la agencia SpaceX luego de cumplir sus trayectorias orbitales.

Hoy, el Canal de Panamá 🇵🇦 transitó la plataforma autónoma de puerto aeroespacial “Of Course I Still Love You” (OCISLY) de @SpaceX 🚀 en su trayecto al Pacifico.#JuntosSomosPanamápic.twitter.com/GcmBie4Hp7 — Canal de Panamá (@canaldepanama) June 25, 2021

Según el sitio web Wikipedia Una plataforma autónoma de puerto aeroespacial, es una plataforma marítima derivada de una barcaza de cubierta, equipado con motores de estación y una base de aterrizaje flotante controlada por un robot autónomo. La construcción de tales plataformas fue encargada por la compañía aeroespacial SpaceX para permitir la recuperación de las primeras etapas de cohetes en el mar, para misiones que no llevan suficiente combustible para regresar al sitio de lanzamiento después de impulsar la nave espacial en una trayectoria orbital.

SpaceX tiene dos plataformas de puerto aeroespacial operacionales y tiene una tercera en construcción, Of Course I Still Love You (OCISLY) opera en el Atlántico para lanzamientos desde Cabo Cañaveral.