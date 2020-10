Podcast panameño 'Indomables' es seleccionado por Google para programa de creadores

El Google Podcasts Creator Program consiste en doce semanas de entrenamiento para productores de podcasts emergentes y prometedores, además de 12 mil dólares de financiamiento.

Es la primera vez que se eligen podcasts centroamericanos para este programa de aceleración y entrenamiento de Google y la organización de medios públicos PRX.

Indomables es un podcast narrativo de no ficción panameño. Entre sus episodios destacados de Indomables están “Si desaparezco, no me busquen”, que narra la historia del desaparecido padre Héctor Gallego, producción que obtuvo el Premio Nacional de Periodismo Radiofónico de Panamá en 2019. También han producido historias sobre la Invasión de Estados Unidos a Panamá, la crisis migratoria en el Darién y los pueblos indígenas de Panamá. En 2019, fueron finalistas en el Festival Forecast en Berlín, dentro de la categoría de audio.

Indomables es producido desde finales de 2018 por las periodistas panameñas Leila Nilipour y Melissa Pinel, y fue uno de los veinte podcasts seleccionados entre miles de aplicaciones de todo el mundo. Además del podcast panameño, habrá podcasteros de habla hispana de Costa Rica, México y Cuba.

"Nos sentimos sumamente honradas de haber sido seleccionadas para formar parte de este programa tan prestigioso y competitivo de Google y PRX", comentaron las periodistas en un comunicado. "Esperamos que este sea el inicio de una nueva etapa que nos permita ayudar a fortalecer la industria del periodismo sonoro en nuestro país y la región".