Podría aumentar número de fracasos en primer grado ¿Qué está pasando en el sistema educativo?

Pero cuando se ve en números es escandaloso.

“Entre el mes de agosto a septiembre hablábamos entre 6 mil a 7 mil niños. Eso es bastante. Podemos hablar de una matrícula de primer grado entre 40 mil a 50 mil, pero es bastante”, señaló la ministra de Educación, Maruja Gorday.

Si las proyecciones resultan ciertas, el número de estudiantes repetidores de primer grado en 2020 se habrá casi que duplicado. Este año, 3 mil 912 niños tuvieron que volver a ese nivel frente a los 7 mil que ahora se vislumbran.

De acuerdo a la Ministra, “muchos niños no vienen de educación inicial. La mayoría no han estado en un COIF y no ha recibido todos esos estímulos que requiere el cerebro”.

Según la investigadora Nadia Vásquez, esto significa “una pérdida para el niño, para la familia y para el Estado, porque es una inversión que se pierde”.

Lo grave de una repetición en primer grado es que es apenas el nivel en que el estudiante se adapta al sistema escolar y los siguientes grados. Es el resumen del fracaso de nuestra educación. De cómo le fallamos a nuestros niños.

Juan José De La Lastra, exsecretario de AEVE, dijo que “las cifras que anunció la Ministra de Educación no es más que el distanciamiento que existe a la realidad del problema”.

Primer grado es el segundo nivel con más números de niños repetidores. Por muy poco le gana séptimo, el primero de los niveles de la secundaria. Y allí las noticias tampoco son muy alentadoras en cuanto a reprobaciones.

“Hemos tenido un aumento en la parte del área científica, en español, en matemáticas y cívica”, manifestó Yessenia Vega, directora regional de Educación en el distrito de San Miguelito.

Se estima que las cifras más certeras de repeticiones y reprobaciones estén disponibles a mediados de diciembre del año en curso.