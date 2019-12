Polémica de libretas de la Lotería Nacional podría tener referencia en los 'Varelaleaks'

Relacionados Presentan queja por conducta de la directora de la Lotería

Cedeño citó una publicación realizada en un diario de la localidad, en donde hacían referencia a uno de los mensajes realizados en dicha cuenta, que mencionaba cómo el anterior director de la Lotería Nacional, Armando Guerra, supuestamente se dirigía al exmandatario Juan Carlos Varela, sobre la distribución de 150 libretas a 30 diputados.

“Guerra le dijo a Varela. Comando…Estoy apoyando a Popi en las negociaciones con diputados en la Asamblea para destrancar presupuestos y demás. Popi me pidió que entregara a 30 diputados 150 libretas, te comunico para que des el ok; sé que con Popi no hay problemas pero te lo comunico para que estés al tanto” sostuvo Cedeño en base a lo publicado.

Para Cedeño, debe existir la posibilidad de transparencia en este tema, tras la resolución expedida por la actual directora de la Lotería Nacional, Gloriela Del Río, que buscaba preservar la identidad de los dueños de libretas.

Señaló que el Procurador de la Administración Rigoberto González, debería jugar su rol de investigador a los funcionarios públicos.

“Él es quien vigila la conducta oficial de los funcionarios de acuerdo con el artículo 220 de la Constitución, él debiera exigir rendición de cuentas de todo el manejo de las famosas libretas”, sentenció.

El abogado, recalcó que evidentemente, la directora de la entidad hizo un cambio radical a lo que había promulgado tras las voces de quejas; sin embargo, a su juicio debería haber una acción que le dé un mensaje a todos los funcionarios públicos, que tienen que ajustarse al procedimiento, a la ley, honrar la Constitución; y sobre todo un buen manejo de la cosa pública.

Recientemente el jurista presentó una queja sobre la conducta oficial ejercida por la directora de la Lotería.

Se conoció también que la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) inició una investigación de oficio, al tiempo que considera que esta información no es confidencial ni de acceso restringido.