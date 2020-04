Polémica contratación de la CSS por $168 millones será investigada

La licitación por mejor valor fue publicada en el portal de Panamá Compra el 6 de diciembre de 2019 con un precio de referencia de 200 millones de dólares. Dos de las empresas proponentes cumplieron con la mayoría de los requisitos; sin embargo, los cuestionamientos surgen porque Intercontinental de Medicamentos, S.A. es una sociedad mexicana que, según directivos de la Unidad de Inteligencia Financiera de México, es una de las empresas farmacéuticas investigadas por presuntas irregularidades de contratos en su país.

“ No entiendo por qué la misma Caja de Seguro Social a través de sus funcionarios no ejerció su papel y buscó a un tercero. Hoy en día, la Dirección General de Contrataciones Públicas no tiene competencia para hacer nada porque ya se adjudicó el contrato. Pero el consorcio que perdió podría presentar un recurso de impugnación. Si no lo hace, y queda en firme, la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social podría reconsiderar la aprobación del contrato, y después la Contraloría podría analizar todo el expediente para ver si refrenda, o no refrenda”, explicó el abogado, Ernesto Cedeño.

El presidente de la República, Laurentino Cortizo, señaló que solicitó a la Dirección de Contrataciones Públicas la revisión de esa contratación.

“ Le pedimos a la Dirección General de Contrataciones Públicas que revise esa contratación”, declaró Cortizo.

“ El acto público cumplió con todo lo establecido en la Ley de Contrataciones Públicas”, justificó Raphael Fuentes, director de Contrataciones Públicas.

Por su parte, la Contraloría General de la República señaló en redes sociales que, a la fecha, no ha recibido ni refrendado ningún expediente referente a la licitación por mejor valor convocada por la CSS.