Polémica por levantamiento de la Ley Seca

TVN Noticias entrevistó a algunos residentes de la Ciudad de Panamá este viernes 8 de mayo para conocer sus opiniones. De tres mujeres entrevistadas, dos estuvieron firmemente en contra del levantamiento, y una a favor que se haga con moderación.

El hombre entrevistado declaró lo siguiente: "¿Cómo me van a quitar el guaro? ¡Gobierno, no me hagas eso!"

El Municipio de Panamá emitió un comunicado señalando que acatará la decisión del Gobierno Nacional, pero aún no se ha emitido un decreto oficial por lo que los comercios no han iniciado la venta de licor.

Con información de Emilio Batista