Erilyn Marquínez, quien denunció la supuesta irregularidad, asegura que tiene todos los documentos que demuestran que ella es la verdadera propietaria de la casa, donde actualmente está viviendo otra familia.

Agrega que no concibe cómo es posible que se haya reasignado su vivienda, cuando la familia que ahora la ocupa, “no existía en el mapa”.

Por su parte, Maura Franco, quien ocupa la vivienda de la polémica, dijo que también tiene los documentos que la hacen propietaria de la residencia.

De parte del Miviot, informaron que un total de 9 residencias en el sector de Los Abanicos fueron reasignadas porque quienes las ocuparon en un principio no cumplieron con los requisitos o que tienen más de dos años que no la ocupan o se ha confirmado que no tienen la necesidad real.