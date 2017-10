Policía Nacional arremete contra subteniente que cuestionó las condiciones laborales

“La institución es buena, a mí me gusta la institución. Lo que no me gusta son las violaciones a los derechos humanos. Incluso en estos trámites, se viola todo el debido proceso”, dijo Pinzón.

Con aproximadamente 23 años en las filas de la Policía Nacional, fue categórico al señalar que muchos cambios dentro de la institución se dan por caprichos de los superiores.

Por su parte, Omar Pinzón, director de la PN, dijo que se seguirá depurando la institución de personas que quieran dañar la imagen del uniformado.

“Él lo que quiso fue mandar un mensaje negativo institucional. Pero nuestros libros están abiertos, no vamos a permitir que personas como estas dañen el buen nombre de la institución y afecten a los ciudadanos por malas conductas y malas prácticas”, aseguró el director de la institución.

El ministro de Seguridad, Alexis Bethancourt, envió un mensaje para aquellos policías que no quieren cumplir con su deber y compromiso que tienen con la sociedad.

“Esta persona estaba siendo tramitada por múltiples casos. No regeneró su conducta, por lo que la Policía actuó de acuerdo a su reglamento”, comentó Bethancourt.

El subteniente agregó que en la Defensoría del Pueblo hay varias denuncias a causa de turnos de hasta 12 horas de trabajo.

Pinzón se enfrenta ahora a la Junta Disciplinaria por reiteradas faltas como no cumplir la orden de un superior, insubordinación, pérdida de un bien del Estado y faltar el respeto a un superior, entre otras.