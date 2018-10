Policía fallece intentando detener asalto en Coclé, no tenía puesto el chaleco antibalas

Relacionados Sargento de la Policía y dos asaltantes mueren en medio de robo en Penonomé

Su muerte ocurrió cuando interceptó a 2 asaltantes en una estación de combustible. El presidente de la República, Juan Carlos Varela, lamentó la muerte del sargento Gudiño.

“Es muy difícil. Estas cosas nos golpean mucho a nosotros. Hubo una reacción rápida por parte del capitán. Se ultimaron a dos delincuentes, pero lamentablemente perdimos una unidad de nuestra fuerza pública”, manifestó Varela.

Gudiño recibió varios disparos, uno de ellos en un costado. Lamentablemente no tenía el chaleco antibalas puesto. Al parecer no es común usarlo en ciertos sectores del país donde la delincuencia no es muy marcada.

“Nuestros compañeros utilizan chalecos antibalas. Pero, los damos por zonas. La Policía de Coclé va a recibir sus chalecos antibalas. Son instrumentos que tienen un período de vida, por lo que cada cierto tiempo hay que irlos cambiando”, explicó Jacinto Gómez, subdirector de la Policía.

“El tema del chaleco es importante. Pero en este caso el disparo entró por un lugar que el chaleco no hubiera parado. Creo que lo que debemos hablar es de la valentía de las unidades de la policía”, destacó el ministro de Seguridad, Alexis Bethancourt.

Por este caso se mantiene retenido el conductor del taxi que transportaba a los 2 asaltantes. Informaciones preliminares señalan que vivían en el mismo sector.

“Dan con la aprehensión y captura de una persona que conducía el taxi. Mantienen bajo aprehensión a la unidad policial, capitán de la Policía Nacional, que realizó unas detonaciones en contra de los sujetos que habían cometido el robo. El Ministerio Público tiene un término de 24 horas para resolver la situación jurídica de cada uno de ellos”, reveló el fiscal Moisés Tuñón.

El capitán de la policía que disparó contra los dos asaltantes que resultaron muertos será llamado a declarar en la audiencia como parte del procedimiento en el Sistema Penal Acusatorio.