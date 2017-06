Politólogo estadounidense duda que Martinelli tenga un juicio 'objetivo' en Panamá

Los abogados del expresidente Martinelli incluyeron al expediente una carta del catedrático, refiriéndose al tema de la justicia en Panamá.

Según Bagley, la carta es corta y aunque no opina sobre los cargos en contra del exmandatario, al igual que otros profesores que estudian la realidad de América Latina, tiene “dudas que un juicio objetivo y equilibrado es posible en Panamá”.

Esto último, de acuerdo con Bagley, se debe a la polarización entre el actual presidente de Panamá, Juan Carlos Varela y Martinelli.

“Eso es la esencia de la carta que yo escribí, que presenta el escepticismo mío frente al sistema jurídico panameño en este momento y especialmente en este caso”, indicó.

Recalcó que no entra a debatir si es o no culpable, porque no tiene datos, ni es detective, una situación que se debe resolver mediante los canales establecidos.

“El problema es el juicio. ¿Puede recibir o no un juicio justo, equilibrado el expresidente Martinelli en Panamá?...Yo pienso que no”, sentenció.

Mientras, manifestó que en Estados Unidos está más equilibrado el sistema, aunque también tiene algunos problemas, porque no es perfecto en ningún sentido, pero “frente a Panamá, frente a las acusaciones hay un proceso jurídico que revisa los cargos en su contra y decide si él puede o no recibir un buen juicio”.

Agregó que la ley norteamericana “no permite la extradición ni deportación de un presidente que no va a recibir un juicio equilibrado en su propio país”.

Además, el politólogo manifestó que Panamá ha progresado en muchos sentidos, pero su problema básico es la polarización política y la infiltración del dinero del narcotráfico.