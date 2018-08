'Popi' Varela sobre campaña No a la Reelección: 'será el pueblo panameño quien decida'

Durante la conferencia de prensa para anunciar el evento, el presidente de este colectivo político, José Luis Varela, también se refirió al acontecer político, las planillas y la campaña de No a la Reelección.

El encuentro debe iniciarse a las 10 de la mañana de este domingo 26 de agosto en el Centro de Convenciones Megapolis.

En total, 1,708 convencionales que representan a los 366,103 miembros del Partido Panameñista, discutirán sobre diversos temas como sus y las reformas al Código Electoral y su proyección al 2030.

“Son 1,708 convencionales. Es una Convención Extraordinaria. Se espera a las 10 de la mañana empezar la Convención. Hay que escoger una mesa directiva, verificación del quórum. Luego se presenta la propuesta, se somete a aprobación y a la 1 - 1.30 empezaran los discursos”, detalló el presidente del partido, José Luis Varela.

Luego de hablar sobre los detalles de la Convención Extraordinaria del partido, el presidente de este colectivo político se refirió a otros temas como la campaña de No a la Reelección y el rechazo de algunos diputados.

“Todo panameño tiene el derecho de decir sí o no a la reelección. Respeto a los que lo hacen. A veces no me gusta cuando se generaliza, sin embargo tienen el derecho de hacerlo como quieran hacerlo. Al final será el pueblo panameño quien decida qué diputado se reelige o no”, manifestó Varela.

También reiteró su posición frente ante los hallazgos hechos por la Contraloría en las auditorías de las planillas de los diputados.

“Siento que el diputado que es acusado tiene todo el derecho a defenderse. Hay que presumir inocencia, pero al que es culpable tiene que caerle todo el peso de la ley. El diputado que la hizo, que la pague”, afirmó.

Sobre la Convención Extraordinaria de este domingo, manifestó que no se abordará ningún asunto relacionado a las primarias del próximo 28 de octubre. El evento será clausurado por el presidente Juan Carlos Varela con un informe de sus ejecutorias al frente del gobierno nacional.