¿Por qué se concedió la extensión de la concesión de los corredores a ENA?

El diputado Panameñista, José Antonio Domínguez, explicó en Noticias AM las razones por las cuales se concedió la extensión de la concesión de los corredores Norte y Sur a la Empresa Nacional de Autopistas (ENA) .

Domínguez detalló que los corredores nacen en el gobierno del expresidente Guillermo Endara, quien inició la licitación de unos de los corredores a través de estudios.

“Los proyectos inician con vicios, el corredor Sur se licitó siendo inconstitucional (…) y que hizo la administración del expresidente [Ernesto Pérez] Balladares cambiar la Constitución para hacerlo y la pregunta es ¿eso era retroactivo? la respuesta es no”, aseveró el diputado Panameñista.

Según Domínguez, generalmente en los países donde existen corredores, no se les quitan los peajes, se pueden revisar, bajar el monto una vez se ha recuperado la inversión. Pero en este caso, se van a seguir desarrollando obras como el Cuarto Puente sobre el Canal y para que todo el pueblo panameño, incluso aquellos que viven en el interior del país y que no harán uso de estas autopistas, no tengan que pagar, se implementan estas medidas para que pague quien lo utiliza y se financien otras obras.

“Lo que sucedió es que el señor Ricardo Mentirelli dijo en su gobierno que en el 2020 [los corredores] iban a ser gratis. Si él hubiese querido cumplir esa promesa, como presidente debió haber puesto en su momento en el contrato con ENA que en el 2020 se vencía el contrato de concesión y las autopistas quedaban libres”, resaltó Domínguez.

“Muy fácil es prometer en el futuro y yo condiciono o pongo ataduras al presidente viniente y él no va a poder hacer nada porque un presidente pasado prometió lo que yo tengo que hacer en el futuro y eso no es constitucional”

Pero, ¿qué tiene que ver la construcción del Cuarto Puente sobre el Canal con los corredores? La relación es que es ENA, es la encargada de ese nuevo proyecto vial, por lo que está “amarrado” y tienen que buscar de dónde sacar los fondos, sin crear nuevos impuestos para financiar una obra por mil 400 millones de dólares, puntualizó el diputado Panameñista.