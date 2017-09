'Porcell está secuestrada por el poder político': Bernal

El abogado Miguel Antonio Bernal ha expresado que la realidad que se vive en cuanto a la justicia en Panamá, representa la “crisis de la crisis”, que se ha venido arrastrando desde hace lustros y se ha ido agravando en perjuicio de los sectores más populares que no se dan cuenta que son manipulados.

Afirma que mientras las personas creen “que van a ir al mundial de Rusia”, en Panamá aumenta el costo de la canasta básica, la inseguridad, los problemas de transporte y los panameños van a tener que sacar mucha fuerza para renovar las esperanzas.

Destaca que el Ministerio Público (MP) se ha convertido en el “pedestal de la falsedad y la falacia y comete una violación sistemática de una serie de procedimientos y asegura que la procuradora [Kenia Porcell] es una secuestrada del poder político, que hace lo que le pide el presidente Juan Carlos Varela y el día que no lo haga “la pondrán de patitas en la calle”.

Mientras que en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), siempre se ha dado una serie de situaciones que no se podrán corregir hasta que no exista la independencia judicial, que no se logra, según Bernal, con el cambio de la forma de escoger a los magistrados, sino permitiéndole a los panameños conocer sus derechos, para controlar a quienes se los violan.

El abogado asegura que la escogencias, supuestamente consensuada, de los dos últimos magistrados que fueron designados [Ángela Russo y Cecilio Cedalise] fue solo una pantomima, ya que estaba todo arreglado para que se escogiera a José Ayú Prado como presidente de ese órgano del Estado.

Bernal vislumbra que se aproxima algo peor, ya que el presidente Juan Carlos Varela ha dicho que para la escogencia de dos nuevos magistrados que le corresponde designar, no hará ningún tipo de consulta a la sociedad civil.

Asegura que el presidente Varela está sembrando viento de una manera muy acelerada de autogolpe, para cerrar la corte y llamar a una paralela y extender su periodo por un par de años más y ya han salido ciertos diputados que han hablado de una Constituyente.

Según el constitucionalista, en Panamá se requieren más debates sobre los temas de justicia y el pueblo debe ser más exigente con los órganos del Estado.

En cuanto a las denuncias que ha hecho Porcell, sobre la prescripción de algunos casos de corrupción y lavado de dinero, Bernal sostiene que las investigaciones no se caen solas: “o las tumban o crean la situación para tumbarlas”.

Explica que los procesos se crean en el MP y a partir de allí, si las cosas no se hacen adecuadamente, definitivamente se caerán al llegar a la corte, no solo por el hecho que sea un órgano acusado de corrupto, sino porque existen tecnicismos que no se pueden obviar.