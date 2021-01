Positividad de pruebas de covid ha disminuido un 7%, el Minsa busca bajarla a menos 12%

Según el ministro de Salud Luis Francisco Sucre, el porcentaje de positividad en pruebas de COVID-19 ha disminuido un 7%, lo que significa que las medidas tomadas durante las fiestas de fin de año tuvieron resultados alentadores.

Sucre aclaró que los resultados de la cuarentena aplicada en Panamá y Panamá Oeste los empezaremos a ver la próxima semana, pero es necesario poder restringir la movilidad de las personas para poder seguir conteniendo el contagio del virus. Además, resaltó que la curva comienza a descender levemente, pero falta mucho aún.

“Mientras logremos disminuir la movilidad, mientras logremos disminuir las aglomeraciones y mientras evitemos que las personas se reúnan constantemente sin guardar las medidas de bioseguridad eso garantizará al país que la curva siga bajando y los números sean mejores”, manifestó Sucre.

Actualmente, la positividad de pruebas está en un 21,8%. El titular del Ministerio de Salud (Minsa) indicó que en su momento Panamá tuvo un 29 % de positividad, por lo que es importante que siga disminuyendo a hasta estar por debajo de un 12%.

“Desde hace una semana hemos venido viendo los efectos de las medidas que se han tomado anteriormente. Esa disminución de positividad debe seguir bajando y lo que estamos buscando es volver a la positividad que teníamos hace 2 meses para lograr un balance entre la positividad, la parte económica y la tranquilidad social”, expresó.

Aunque en Panamá y Panamá Oeste se levanta la cuarentena a partir del 14 de enero, las compras se mantienen bajo la medida de género. Ante esto, Sucre aclaró que ningún comercio debe permitir la entrada de hombres en días de mujeres y viceversa, pero hizo la salvedad de que las farmacias, por situación de urgencia, se puede ayudar a la persona, aunque no esté en su día.

Además, manifestó que las actividades deportivas se pueden realizar de lunes a viernes, sin mantener contacto, evitando las aglomeraciones y sin quitarse la mascarilla.

Explicó que las medidas se mantendrán a medida que vaya evolucionando el virus, o sea, si las cifras disminuyen las se podría acelerar la apertura que ya está planificada cada 15 días, sin embargo, si las cifras aumentan esta apertura podría frenarse y las medidas podrían ser más severas.

“Aún los países con una economía mucho más robusta que la nuestra no han logrado tener un control total de lo que está pasando, no solo somos nosotros. Estamos claros de que todos estamos siendo afectados, pero no hay una medida exacta que ajuste a todo el mundo”, dijo Sucre, asegurando que cuando se abrió todo y se permitió la libre movilidad se empezó a ver una aumento en la curva.

Destacó que no se puede atribuir el aumento de los casos a un solo factor, ya que existen muchos otros como el comportamiento social, las aglomeraciones, el medio de transporte y otros que contribuyen al contagio del coronavirus.

Vacunación

Sucre indicó que, según la Contraloría General de la República, en el país hay 4 millones 339 mil 27 personas, lo que significa que para vacunar un 70 % de la población para adquirir la inmunidad de rebaño se requiere inocular a 3 millones 37 mil 318 personas, sin embargo, lo que se quiere cubrir según la población prioritaria son 3 millones 88 mil 134 personas.

“La cantidad de vacunas que hemos adquirido alcanzan para lograr esta cobertura, pero no queremos adelantarnos y poner una fecha cierre porque esto dependerá de cómo se entreguen los embarques de vacunas al país. En otros países se está repartiendo de forma paulatina, lo que sí puedo asegurar es que hay una logística para ser rápidos y eficientes una vez lleguen”, subrayó Sucre.

Ponderó que el Programa Ampliado de Inmunización tiene una gran experiencia en campañas de vacunación lo que garantiza que en las diferentes unidades ejecutoras y en los puestos de vacunación se pueda hacer rápidamente una distribución de vacunas para iniciar la vacunación inmediatamente. También se utilizará la cédula para hacer el proceso más rápido y de forma digital se indicará a las personas cuando le toca la segunda dosis.

El ministro dijo que lo ideal es que las personas se inscriban en la plataforma para facilitarle el trabajo al Minsa a identificar quienes se quieren vacunar, resaltó que ya existe una base de dato de pacientes de enfermedades crónicas, sin embargo, la inscripción facilita el proceso y una vez usted llegue al lugar de vacunación ya no se tiene que llenar ningún documento.

Concluyó diciendo que quienes se inscriban y señalen que tienen una enfermedad crónica la misma plataforma los ubicará en la fase que le corresponde. Aprovechó para hacer un llamado a la población a seguir las medidas de bioseguridad y normas establecidas para poder controlar la pandemia.