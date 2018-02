Precandidatos independientes no podrán unificar firmas

El tema inició con el anuncio del precandidato independiente Ernesto Cedeño de presentar una solicitud al Tribunal Electoral para que los independientes puedan unificar las firmas en favor de un solo candidato.

Aunque al final no se hizo, el anuncio motivó la reacción de miembros de la coalición.

“No voy ni a endosar firmas, ni a unificar firmas, ni a negociar basado en las firmas. La norma no lo permite y las firmas no me pertenecen a mí.”, manifestó el precandidato independiente, Ricardo Lombana.

El Código Electoral no permite esta unificación de firmas. De conformarse una alianza independiente, tendrían que iniciar el proceso de recolección de firmas como coalición.

“No se pueden acumular las firmas. Si ellos deciden por separado retirarse, no puede haber una acumulación de firmas. Me parece una total ñamería”, cuestionó el analista político Ebrahim Asvat.

La diputada Ana Matilde Gómez ha dicho que es muy prematuro para hablar de alianzas y candidaturas.

“La Ley la conocíamos desde antes de entrar. No se cambian las reglas del juego en el camino”, enfatizó Gómez.

La Coalición de Precandidatos Independientes está conformada por Ricardo Lombana, Ana Elena Porras, Miguel Antonio Bernal y Ernesto Cedeño.

El acuerdo implica la no aceptación de postulaciones ni alianzas con partidos políticos.