Presentan anteproyecto para evitar que alcaldes y representantes reciban doble salario

Ahora, queda en manos de la Asamblea Nacional decidir si se termina con este beneficio, luego que este jueves el diputado independiente Juan Diego Vásquez presentará un anteproyecto de Ley que propone eliminar las licencias con sueldo de los alcaldes y representantes.

“ Están cobrando por un trabajo que no están haciendo. Están trabajando en las juntas comunales y las alcaldías, sin duda, pero están cobrando en muchos casos más de lo que cobran en su Junta Comunal o Alcaldía, por un trabajo para el que no están laborando y eso no tiene sentido”, señaló Vásquez.

Para el abogado Ernesto Cedeño es cuestionable que una persona pueda recibir doble remuneración y tener licencia con sueldo sin trabajar. Indica que el anteproyecto de Ley de Vásquez va en la dirección correcta y se espera que exista la voluntad política de los demás diputados para aprobarlo.

En muchos casos, los alcaldes y representantes, obtienen ingresos mensuales pagados por el Estado, mayores, iguales o cercanos a los recibidos por el Presidente de la República. la fortuna les sonríe también, gracias a los pagos que reciben de gastos de representación y movilización.

Según la Contraloría General de la República, la mayoría de representantes y alcaldes que tienen una licencia con sueldo, antes de ser electos trabajaban en el ministerio de educación.

La ley 37 de 29 de junio de 2009 que descentraliza la administración pública, indica que el representantes y alcaldes electos gozarán de licencia con sueldo en el cargo público.