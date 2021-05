Presentan denuncia para determinar si hubo lesión patrimonial en proyecto de Corredor de las Playas

El abogado Ernesto Cedeño, presentó una denuncia este lunes 10 de mayo, ante la Fiscalía General de Cuentas, para que se determine si ha habido o no, una lesión al patrimonio por los cambios que se le harán a la obra, según anunció recientemente el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Cedeño declaró que sobre ese proyecto ya se hizo un desembolso del 2% y además hay horas hombre invertidas en los trabajos, lo que a su juicio sí se configura en una lesión al patrimonio y por ello ha presentado la solicitud de audito.

La Fiscalía de Cuentas deberá solicitar a la Contraloría General de la República que determine si ha habido o no una lesión al patrimonio.

Considera que no es admisible que una megaobra que fue licitada en un gobierno no se vaya a realizar, aun cuando hubo una licitación pública. “Esto no se puede convertir en otra ciudad de la salud”, sentenció.

Justificación

El proyecto Corredor de las Playas será un 80% más corto que el plan original licitado, según confirmó el MOP a TVN Noticias. El cambio en el proyecto se está discutiendo y, de acuerdo con la entidad, podría estar en blanco y negro y en ejecución en 2022.

Gilberto Marengo, director de Proyectos Especiales del MOP, aseguró que el proyecto heredado de la administración anterior estaba "mal planificado" y que las proyecciones indicaban que además de los $603 millones que costó según se licitó, se tendría que sumar una cantidad similar para liberar e indemnizar a propietarios alrededor de la vía.