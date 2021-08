La pandemia de la COVID-19 nos dejó grandes lecciones, pero una de las más importantes es el imperante cambio en el sistema educativo, con la necesidad de encaminarlo al uso de las tecnologías y que estas lleguen a cada rincón de nuestro país para que todos los estudiantes puedan tener las mismas oportunidades de enseñanza.

La falta de conectividad y equipos tecnológicos como computadoras ha dificultado el aprendizaje en la modalidad de clases a distancias y virtuales. Muchos estudiantes quedaron rezagados y algunos desertaron ante la imposibilidad de poder darle seguimiento a las clases, mientras que otros aprendieron en el proceso el uso de las herramientas.

Aunque en Panamá, desde 1992 se cuenta con una Ley que establece la enseñanza de la Informática formal y no formal primaria y media del país, esta no se cumple a cabalidad, sobre todo en las áreas rurales donde las escuelas no cuentan con laboratorios de informática, incluso en las mismas urbes podemos encontrar casos similares.

Sin embargo, en los programas de estudio de 2014 se excluye definitivamente el área Informática, quedando integrada la asignatura Tecnologías por las áreas: Familia y Desarrollo Comunitario, Agropecuaria, Artes industriales y Comercio.

Ante el escenario, en la comisión de Educación y Cultura de la Asamblea Nacional, la diputada Haydee Watson presentó una propuesta que establece la enseñanza obligatoria de la materia Informática a nivel nacional desde el preescolar, considerando que “no se puede entender el mundo de hoy sin un mínimo de cultura informática”.

Esta iniciativa bajo el numeral 104, instaura que la enseñanza de la asignatura Informática formará parte integrada de los planes y programas de estudio aprobados por el Ministerio de Educación, los cuales serán fortalecidos por la Dirección Nacional de Currículo y Tecnología Educativa.

Además, indica que los encargados dictar esta asignatura serán docentes de la especialidad cuya afinidad con la asignatura cumpla con las disposiciones legales, además el Ministerio de Educación deberá promover la capacitación de los docentes.

Como lo hemos mencionado antes, uno de los obstáculos que ha tenido la Ley 2 del 28 de enero de 1992 es la falta de acceso a herramientas. La propuesta de Watson sugiere que el Estado destinará los recursos económicos necesarios para dotar y garantizar la existencia de los laboratorios, equipos y docentes de Informática, según la matrícula y necesidad de los centros educativos oficiales.

No se puede negar que con la pandemia Panamá dio grandes pasos en materia de digitalización en corto tiempo, siendo uno de los mejores países de la región en aplicar herramientas tecnológicas para combatirla y uno de los países en que las personas más usan las tecnologías.

Y aunque los niños del siglo XXI nacen de la mano de las herramientas tecnológicas, es importante que se les enseñe a dar un buen uso de las mismas, tanto para ser autodidactas como para que aprendan a protegerse de los peligros de la red a los que se pueden ver expuestos si hacen mal uso de ellas.