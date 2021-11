Un llamado enérgico, a los dueños de restaurantes a cumplir las medidas de bioseguridad y el uso del Código QR y las tarjetas de vacunación para el ingreso de personas a sus locales comerciales, realizó el presidente de la República, Laurentino Cortizo, este domingo, 28 de noviembre.

“Los dueños de restaurantes…todos los dueños de restaurantes, si se comprometieron a pedir el Código QR y las tarjetas de vacunación, cúmplanlo, cúmplanlo, porque si no lo hacen, no es que van a perder uno o dos clientes, me pueden poner a mí en una situación completamente difícil de tener nuevamente que cerrar dentro de un mes o mes y medio” advirtió.

Igual llamado, realizó a los organizadores de bailes, “por favor, pidan el QR o las tarjetas, eso es todo lo que se les está pidiendo”.

Cortizo recordó que un momento muy difícil de vida fue en enero de este año, cuando tuvo que tomar la decisión de un cierre por emergencia, una cuarentena completa muy dura yo no quisiera hacer eso.

Con relación a la falsificación de las tarjetas de vacunación, el mandatario destacó que “eso juega vivo no es ningún juega vivo, se está jugando es muerto”.

Por su parte, el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, reiteró que existen dos categorías de aforo, la del 100% sin poner en riesgo a las demás personas, por lo tanto, estos, tienen que pedir el código QR o la tarjeta de vacunación y la otra forma que es al 50% para quienes no pidan código QR o tarjetas, pero tienen que encasillarse en una de las dos.

Variante ómicromde la Covid-19

Cortizo, también se refirió a las acciones que tomará Panamá debido a la aparición de la variante ómicrom, y destacó que los expertos en vacunas, se encuentran observando lo que ocurre en el mundo y en entorno nacional, analizan y les presentan las recomendaciones para que personalmente, pueda tomar una decisión.

Pacto de Bicentenario

En tanto, sobre el Pacto del Bicentenario, Cortizo indicó que no solo les tocará ejecutar lo que se pueda ejecutar, sino que los próximos gobiernos, iglesias y partidos políticos, tienen que comprometerse a seguir avanzando en dicha ejecusión.

"Nosotros si vamos a ejecutar lo que podamos en el tiempo que nos queda" recalcó.