Presidente Cortizo evalúa nombramientos pendientes

El presidente de la República, Laurentino Cortizo, aún no completa su equipo de trabajo. Hacen falta varios nombramientos de alta jerarquía. Algunos diputados piden poner el pie en el acelerador.

“Estamos viendo con mucho cuidado a quien se nombra”, afirmó Cortizo.

El fiscal de Cuentas, los magistrados del Tribunal Administrativo Tributario, los directivos del Fondo de Ahorro de Panamá, y los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, son algunos de los nombramientos que aún no ha hecho el presidente Cortizo.

El mandatario sostuvo que se está tomando su tiempo para evaluar muy bien sus designaciones.

“Uno tiene que tener mucho cuidado para tratar de equivocarse menos. En el tema de los magistrados tenemos que ser bien cuidadosos. Voy a tomar todas las medidas para seleccionar a los mejores”, aseguró el mandatario.

Para el diputado del PRD, Javier Sucre, el gobierno lleva un buen ritmo de designaciones.

“Hay personas que quisieran que algunos puestos se establecieran de una forma rápida, pero al final lo que tenemos que garantizar es que esos puestos sean ocupados por personas capaces”, señaló Sucre.

Mientras que el diputado de Cambio Democrático, Alaín Cedeño, considera que el mandatario debe imprimirle velocidad para que arranque el gobierno.

“Queremos que tengan la herramienta para trabajar y que el país eche adelante. Que después no se diga que no se está apoyando. Estamos siendo ágiles para que demuestren la eficiencia. Ahora queremos un gobierno rápido, no un gobierno lento como el que teníamos anteriormente”, enfatizó Cedeño.

Las designaciones que hacen falta deben pasar por la evaluación de la Comisión de Credenciales y luego La ratificación del Pleno de la Asamblea Nacional.