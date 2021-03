Presidente Cortizo pide a los panameños 'cuidarse' y descarta cuarentena en Semana Santa

El presidente de la República Laurentino Cortizo entregó títulos de propiedad, computadoras y otros beneficios a residentes y estudiantes del corregimiento de Pacora, donde aprovechó para hablar de la evolución de la pandemia, asegurando que "cerrar" es una opción que no quisiera volver a tomar.

Cortizo resaltó el comportamiento epidemiológico del virus, que actualmente arroja 5% de positividad y se han reducido las defunciones, sin embargo, frente a la Semana Santa, pidió a los panameños que se cuiden porque el Gobierno no puede cuidar de cada uno, y así no tener que volver a cerrar la economía, no tener que estar viendo el informe epidemiológico todos los días con los muertos y no ver el sistema de salud colapsado.

También solicitó al personal encargado de organizar las jornadas de vacunación en Pacora volver a revisar las escuelas donde se aplicarán las vacunas y que esté preparados, porque pronto la jornada de vacunación se trasladará a ese punto.

En el corregimiento de Pacora se entregaron 13 títulos de propiedad, frente a la oportunidad que se les da a estos beneficiarios, Cortizo dijo que estos títulos representan un respaldo para un negocio y para que se lo puedan heredar a sus familiares, por lo que hizo el llamado a que no lo vendan.

Durante el evento el representante de Pacora, Hugo Henríquez, aprovechó para solicitar la creación de un centro regional universitario, además, destacó que es necesario resolver el problema de agua que enfrenta la comunidad desde su creación.

Mientras que la estudiante Ana Reyna, agradeció la entrega de libros académicos y tabletas con las que podrán continuar sus estudios. “Sabemos que son tiempos difíciles pero la educación no puede detenerse y nosotros tampoco”, sostuvo.

El presidente destacó que ocho escuelas de Panamá Metro serán dotadas con fibra óptica para contar con internet y este programa se extenderá a otros planteles.

Cortizo manifestó que antes de recibir la primera dosis de vacuna de Pfizer solo realizaba una gira por semana, pero ya vacunado ahora puede realizar dos giras a la semana, que se desarrollarán los viernes y sábados.

Del acto participaron miembros de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, del Ministerio de Educación y autoridades locales.