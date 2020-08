Cortizo advierte que varios miembros de juntas técnicas a nivel nacional 'se irán para sus casas'

"Aprovecho la oportunidad que estoy aquí porque en todas las provincias, estoy mandando a hacer una evaluación de las direcciones de las juntas técnicas. Nosotros estamos trabajando a una velocidad pero hay miembros de junta técnica que están… cogiéndolo suave, por no decir la palabra panameña”, sostuvo el Mandatario.

Cortizo agregó que, estas personas independientemente de quién las haya recomendado, “no me interesa si es diputado, si es quién sea; si es el gobernador, la esposa del gobernador, si es Vigil no me interesa, o trabajan o se van pa' su casa”.

En este sentido, adelantó que, el gobernador de provincia de Chiriquí se queda, pero varios miembros de esta junta directiva se irán.