Diputada Harding denuncia agresión del diputado 'Bolota' Salazar

La diputada Kayra Harding confirmó que el diputado"Bolota" Salazar golpeó a López y "le rompió la cabeza".

Declaraciones de la diputada Harding, en redes sociales, señalan que los incidentes ocurrieron en una reunión de bancada del Partido Revolucionario Democrático (PRD), donde había 35 personas.

Harding explica que todo inició por un intercambio de opiniones entre López y Salazar, donde el último invitó a pelear a su copartidario.

Al intentar mediar en la situación, indica Harding, que Salazar la insultó y le lanzó una botella con agua, que la golpeó en el rostro.

La diputada adelantó que el próximo jueves estará a las 8 am en la Corte Suprema de Justicia presentando una denuncia por maltrato.

"Yo tenía miedo de salir de la junta, de ser agredida. Sentir miedo a que un hombre te pegue con su fuerza es terrible. No me voy a callar. He sido maltratada y golpeada, no me voy a callar", declaró Harding.