Primeras pruebas de vacuna contra la COVID-19 empezarían la próxima semana en Panamá

De acuerdo con el médico, por el momento solo se espera la llegada de las vacunas para iniciar las pruebas, así como los insumos necesarios para los exámenes de laboratorio que se tendrían que hacer.

La vacuna que se va a empezar a probar, está fabricada a base de ácido ribonucleico y es de una compañía biotecnológica alemana, que ya ha sido probada en ese país y también en Bélgica, según detalla Ortega.

Panamá sería el tercer país donde se probaría. Además, otros dos países latinoamericanos van a realizar la misma acción.

Protocolo

El proceso de investigación pasa por diferentes etapas y en ese sentido menciona que Panamá tiene un código bioético muy sólido, fundamentado en leyes. En primer lugar, el patrocinador envía el posible protocolo a los grupos de investigación, que en el país tiene más de 20 años de experiencia realizando estudios de vacunas.

Se somete a la Dirección Nacional de Vacunas, de allí pasa al Comité Nacional de Bioética que está conformado por un grupo de expertos en diferentes áreas de la medicina de la bioética. Una vez revisado hacen preguntas al investigador.

Tras ser aprobado por esa parte, pasa a la Dirección Nacional de Farmacias y Drogas, que revisa el compuesto y de allí se daría la autorización para que el producto pueda llegar al país.

Para ser parte de los estudios, que aún es pequeño por ser fase 1-2, “los sujetos” tienen que aceptar ser partícipes de manera voluntaria.

El médico agrega que se hizo un anuncio para invitar a la participación y la respuesta fue “impresionante” y de momento se pretenden reclutar a 250 “sujetos” de una lista de 4 mil personas que se ofrecieron como voluntarias.

Ortega dijo que el país gana mucho, siendo parte de los estudios: "el país contribuye para que el mundo tenga una vacuna para la pandemia; saber que las vacunas son seguras en las poblaciones latinoamericanas y que producen respuestas de anticuerpos y células. El país obtiene una mejor posición para negociar con los productores de una vacuna para adquirirla".

Explica el científico que los virus de ácido ribonucleico generalmente mutan porque son muy malos cuando se copian, es como si una persona rescribiera un libro, pero en el caso del coronavirus, no es tan malo multiplicándose y no comete tantos errores en su secuencia genética y las mutaciones no son tan frecuentes.

Agrega que es un virus tan grande que la mayoría de los errores que comete, los hace en algunas letras que no son importantes para el virus, con lo que puede darse una mutación que sea menos infecciosa.

Otros estudios

Panamá está en la etapa final para ser considerada en un segundo estudio que sería una empresa china asociada a una europea; también han sido contactados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que tiene un portafolio de 9 vacunas con tecnologías diferentes.

Reiteró que las primeras personas que se vacunarían de acuerdo a recomendaciones de la OMS son los médicos y personal de salud, así como los que trabajan en hospitales. En segundo lugar, las personas de más de 65 años de edad y las personas con enfermedades crónicas.