Luego de que el Gobierno Nacional anunciara el programa MedicSol con el que pretenden solucionar de forma temporal el desabastecimiento de algunos medicamentos en la Caja de Seguro Social (CSS), muchas son las críticas y cuestionamientos que ha recibido, sobre todo en el sentido de que la medida no resuelve el problema, mientras que los funcionarios aseguran que esta es una ayuda paliativa mientras trabajan en una solución concreta.

Para Osorio, esto significa “una curita para una gran hemorragia”, recordando lo que ocurrió con las farmacias subrogadas que sirvieron para corrupción, también dijo que esto puede ser visto como una compra directa disimulada, ya que, no está alineada a las leyes de contratación pública, por lo que habrían elementos que riñen con las prácticas de libre mercado.

También cuestionó que el programa haya sido anunciado por el gobierno nacional, cuando los recursos están saliendo de la CSS que es autónoma, además de que los asegurados más vulnerables no están incluidos y los asegurados que no se atienden dentro de una institución no están incluidos.

“Esto no da solución y pareciera ser una medida echa para complacer a algunos grupos económicos que se benefician de este tipo de medidas”, acotó.

Destacó que esta es una medida muy alejada del precio único, por lo que se sigue manteniendo los sobrecostos en el precio de los fármacos.

Para Osorio, romper el oligopolio es que solo los medicamentos que realmente están desabastecidos sean comprados directamente con organizaciones sin fines de lucro, cambiar los 38 pasos a 21 pasos.

Agregó que la burocracia se incrementará, ya que, se tendrá que comprobar que en ninguna de las farmacias de las policlínicas piloto no existe el medicamento para entonces generar la receta digital, lo que aumentará el tiempo de espera.

Para el doctor, hablar de plan piloto significa que vienen otras etapas y ampliarlo a todo el país, considerando que esto lo único que hace es encarecer los costos que paga la CSS.

Mientras que, la directora de Farmacia y Drogas, Elvia Lau, aseguró que esta es una medida a corto plazo, mientras que el plan a largo plazo es el de Plan Nacional de Garantías de Abastecimiento de Medicamentos, con el que se pretende resolver el problema.

Resaltó que este es un problema de vieja data que no se puede resolver con una barita, por lo que mientras se ejecuta el plan piloto se trabajará en el plan a largo plazo.

“Vamos trabajando poco a poco, los resultados se van viendo poco a poco hasta que podamos entonces solucionar este problema de vieja data”, expresó.

El doctor Julio Osorio, vocero de la Comisión Médica Negociadora Nacional (Comenenal), fue enfático en decir que el programa MedicSol no solucionará el problema de desabastecimiento en la CSS y además lo posterga, ya que, la decisión toma en cuenta medicamentos de alto consumo que, si bien es cierto están desabastecidos, normalmente están en el mercado nacional e internacional al alcance de la entidad.

Recordó que en marzo se realizó una licitación en línea de 129 renglones de medicamentos, de los cuales, algunos quedaron desabastecidos, otros se declararon desiertos y otros que se adjudicaron se retiraron porque no podían entregar en 15 días.

Aseguró que los comercios que quieran participar de esta iniciativa puede hacerlo a través de MedicSol, pero debe cumplir con los requerimientos del Estado.

Lau también dijo que en la mesa de medicamentos se está abordando el tema de robustecer la industria local.

Aunque no sabe con precisión cuánto podría durar MedicSol, considera que se podría extender entre seis y un año.