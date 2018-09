Promueven en Panamá los derechos del peatón

Relacionados Advierten que Panamá requiere mayor promoción de la educación vial

La Carta de Derechos del Peatón, creada por la Liga Peatonal de México y promovida en Panamá por la Fundación Educación Vial, busca ser un punto de referencia para las autoridades en el proceso de adecuación del espacio público.

En Panamá, al menos 40% de los usuarios pierden la vida en siniestros viales. En otros países, el porcentaje ronda entre 16 y 19 por ciento.

“Eso nos está diciendo que algo estamos haciendo en Panamá y que debemos mejorar y trabajar con mucha más intensidad para proteger a ese usuario más vulnerable, que camina en la vía pública y considerar también que el usuario no tiene todo el tiempo una condición física buena”, expresó Osiris Gratacós de la Fundación Educación Vial este viernes en Noticias AM.

Gratacós apuntó que Panamá es una ciudad "autocentrista", como muchas otras de la región, pero que recientemente "ha habido un despertar".

"Me parece que se está dando un despertar para saber que la vía pública no es solo de la gente que tiene un vehículo", consideró la presidenta de la Fundación Educación Vial. "El que tiene un vehículo no es alguien con un privilegio, tiene deberes y derechos como cualquier persona que se desplaza de otra forma".

Carta de los Derechos del Peatón

El documento detalla los derechos que tiene el peatón para usar la vía pública, entre ellos el derecho de cruzar la calle con calma y seguridad y el derecho a servicios de transporte público adecuados.

En el país y el resto de la región, los puentes peatonales son una de las pocas soluciones ofrecidas a los usuarios para un cruce seguro, estructuras que no son pensadas en las personas con movilidad reducida.

Sin embargo, a consideración de Claudina de Gyves de la Liga Peatonal de México, “en el momento que los empezamos a habilitar, pensamos que estábamos resolviendo un problema pero generamos otro”.

De Gyves señaló esta mañana que estas estructuras son “antipeatonales” y no son una solución segura ni accesible para todos.

“Los puentes, en realidad, están pensados para el que va en el auto no se detenga y no para facilitar el cruce a la persona que va caminando”, comentó la coordinadora de la Liga Peatonal en Noticias AM. “La solución segura para todos, universalmente accesible, es que ellos pudieran cruzar a nivel de calle sin que les signifique un gran esfuerzo”.

Comentó que hay dos opciones principales para atacar el problema, una de ellas es educación. De Gyves consideró las campañas deben promover la consciencia y mostrar los riesgos que aportan los automovilistas en las calles, lo que implica manejar un auto y cómo se deben proteger a los usuarios.

Otro elemento importante es la infraestructura de la ciudad y cómo se hacen que las calles sean más seguras desde su diseño, tomando en consideración los anchos de las aceras, carriles, así como si hay cruces o semáforos.

“Esta parte es muy importante porque justo la manera en que las calles están diseñadas moldea esa cultura o educación vial. Si las calles están diseñadas pensando en todos, todos vamos a saber cómo usarlas y va a ser seguro. Pero si las calles se diseñan en un solo tipo de usuario, que es el que va en auto, es difícil que los demás sepan cómo moverse”, expresó De Gyves en Noticias AM.

La Liga Peatonal de México es una red de personas, colectivos y organizaciones dedicadas a la promoción y defensa del efectivo ejercicio de los derechos del peatón en las ciudades mexicanas. Inició para pedir que no se hicieran puentes, sino cruces a nivel y en algunas ciudades mexicanas han tenido una respuesta positiva.

La red ya promueve la creación de marcos normativos para evitar la construcción de puentes peatonales y habilitar cruces seguros a nivel de calle, que cumplan con una serie de características como semáforos con tiempo, reductores de velocidad, entre otros.

"En estas ciudades, donde los tomadores de decisión han mostrado sensibilidad y empatía a estas soluciones, ha detonado que haya lugares donde hemos empezado a quitar puentes", dijo uno de los coordinadores de la Liga Peatonal. "La administración pública tiene la obligación de proveer pasos seguros a nivel para los ciudadanos".