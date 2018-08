Proponen crear comisión independiente para buscar solución a crisis en Panamá

Barsallo considera que es necesario “admitir los problemas”, porque “las vías se están agotando” y lo que se está viviendo “no es nuevo, sino que se están acumulando”.

“El problema sigue siendo el mismo, la impunidad y no hay consecuencias. Si seguimos haciendo lo que se ha hecho hasta ahora (reuniones, comunicados), no pasará nada. Se deben tomar acciones no emocionales, sino racionales”, recomendó.

El vicepresidente de TI considera que una medida sería pedir ayuda de afuera; es decir, crear una comisión nacional e internacional, que fuera totalmente independiente para encontrar soluciones.

“Se puede pedir ayuda de afuera, hay que discutir si es viable o no. La única opción que no es permitida, es no hacer nada”, enfatizó.

El problema a juicio de Barsallo es que si las soluciones son las mismas del pasado, cómo vamos a pensar que el resultado sea diferente.

“No hay que inventar el agua tibia, hay modelos internacionales que nos podrían permitir evaluar, sin que sigamos haciendo las cosas de la misma manera esperando resultados diferentes”, finalizó.