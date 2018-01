Por ahora el sistema de voto electrónico forma parte de un plan piloto. Osmán Valdés del Tribunal Electoral (TE) indicó que esto es una decisión por parte de los partidos políticos; el sistema está ya aprobado, ha sido usado.

El TE cuenta con una propuesta que ya fue presentada al Consejo Nacional de los Partidos Políticos para colocar un centro de votación electrónico en la sede que estará en Atlapa en las próximas elecciones, en donde habrá más de 20 mesas de votación.

Para realizar el voto electrónico lo primero que se hace es verificar si la persona aparece en el padrón electoral, posteriormente se le entrega una tarjeta.

Elbia Muñoz de la Comisión del Voto Electrónico explicó que luego el elector debe usar la tarjeta insertándola en un lector y sacarla; cuando se extrae le sale en la pantalla las boletas de votación.

Destacó que si por error seleccionó un candidato que no es de su preferencia, puede limpiar la pantalla y volver a hacer la elección, sin embargo, resalta que eso no se podrá una vez se le dio aceptar, pues no hay paso atrás.

Explicó que se imprime un comprobante del voto que el elector puede ver y certificar que la selección que hizo, es la que está impresa.

Según Harry Brown, experto en Ciencias Políticas, el método como experimento no es malo, pero tiene algunas desventajas, pues según él, con el voto electrónico hay mayores posibilidades que haya un fraude, porque un hacker puede alterar todos los resultados.

Brasil, Perú, Ecuador, Paraguay y Venezuela son algunos de los países en América Latina, donde se aplica el sistema de voto electrónico.

Información de Zelideth Cortés.