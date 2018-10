Próximo Gobierno tendrá un gran reto con la dispensa fiscal y los subsidios

En los últimos años la deuda pública se ha incrementado, porque cada cinco años el gobierno entrante se compromete a ejecutar mega proyectos, dejando acumular la deuda dejada por anteriores administraciones.

“Estás pidiendo una excepción de $300 millones y evidentemente tú no eres capaz de poder terminar y cumplir con la ejecución de los proyectos. Al no ejecutar los proyectos al 100% (…) eso le quita liquidez a la actividad económica”, dijo.

Corbett considera que los gobernantes están muy preocupados con el Producto Interno Bruto (PIB), con el cual hay que tener mucho cuidado. “Cuando tú tienes crecimientos muy altos con el PIB, resulta que puedes generar sobrecalentamiento en un momento dado, por gastos de inversión pública y el Estado no puede estar cada cinco años haciendo macro proyectos, porque no alcanza el dinero”.

El catedrático y financista manifestó que lo que sucede es que los gobiernos “patean la pelota de los pagos de los proyectos, con financiamiento público- privado (…)”.

Está situación como país es vista con total irresponsabilidad, porque va a llegar un momento en que no se van a generar suficientes ingresos para cubrir esos pagos.

“El siguiente Gobierno va a tener un problema enorme de ver cómo va a conseguir recursos para pagar todo esto que no se logró generar y una de las fallas del Gobierno, es que no se habló claro desde el inicio de que venían con deudas que habían que pagar y no se avisó directamente al mercado laboral y a las empresas, diciéndoles que si tenían algún proyecto de inversión mejor retrásalo, salvaguardando los empleos”, expresó.

En cuanto a los subsidios, Corbett considera que son “insostenibles desafortunadamente y deben tener fecha de cumpleaños” y la menor cantidad de actividad económica ha ido golpeando a este Gobierno, generando más pobreza, finalizó el experto.