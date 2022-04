La aprobación del proyecto de Ley de Conflicto de Intereses se convierte en una herramienta para transparentar las actuaciones de los servidores públicos que anualmente tendrán que presentar un informe de sus actividades económicas.

El diputado independiente y proponente Gabriel Silva dijo que quienes incumplan con esta ley, en caso de ser sancionada por el presidente de la República, Laurentino Cortizo serán sancionados con multas equivalentes al salario y en caso de que no se corrija podría conllevar a la separación del cargo.

Sin embargo, Silva detalló que esta propuesta trata mucho sobre prevención, por lo que la multa es porque ya el hecho está consumado, además, se empodera a la Autoridad Nacional De Transparencia y Acceso a la Información (Antai) para que cuando piense que hay conflicto de intereses envíe notas al funcionario para que se abstenga y no viole la norma.

Destacó que las dos herramientas que se le han dado a la Antai es que ahora los funcionarios, desde el presidente, diputados, alcaldes, representantes y hasta los ministros, deben presentar un formulario de conflicto de intereses anualmente para ser analizado y en caso de que haya conflicto de interés, entonces se envían las notas a los funcionarios para que no actúen.

La Antai también puede, por denuncia o por oficio, investigar si existe conflicto de interés y podrá aplicar sanciones.

El diputado manifestó que los funcionarios en muchas ocasiones no piensan en el beneficio del país cuando toman decisiones y lo que hacen es pensar en su propio beneficio, y el proyecto de ley lo que busca es que el funcionario siempre piense en el beneficio de la salud y para combatir la corrupción.

“Un conflicto de interés se da cuando ese funcionario por una parte tiene que velar por los intereses del país y de los ciudadanos, sin embargo, se le presenta una decisión que puede también beneficiar al funcionario”, indicó.

Tomó como referencia a un funcionario de la Anati que tenga que intervenir en la compra o venta de tierras de un familiar y que podría verse beneficiado, asegurando que con esta iniciativa se sacaría al funcionario del proceso y la toma de decisión porque hay un conflicto de interés.

Explicó que, ahora los funcionarios tendrán que reportar anualmente desde dónde han trabajado, actividades gremiales, actividades financieras, personales de beneficencia hasta el reporte de acciones en compañías, sociedades, fundaciones, fideicomiso, los regalos que ha recibido etc.

Sobre la elección correcta de un director de la Antai, dijo que se puede considerar una terna procedente de la sociedad civil que se le presente al presidente, establecer procesos de mecanismo de evaluación de valores, principios, habilidades jurídicas y luego que el Ejecutivo tome la decisión sin inmiscuir a la Asamblea.

Resaltó que el proyecto regula un tema en particular en la lucha contra la corrupciónque es el conflicto de intereses, no obstante, hay muchas cosas que quedan por hacer, ya que, no aborda reformas al código procesal penal, ni el tema investigativo del delito.

Reconoció que la normativa representa más trabajo para la Antai, sin embargo, en varias reuniones se discutió el proyecto con los funcionarios de la institución que hicieron sus aportes y que dijeron estar de acuerdo con el proyecto.

Sostuvo que esto es un avance importante para combatir la corrupción y el presidente se comprometió en campaña a aprobar y presentar proyectos de ley anticorrupción por lo que espera que sea sancionado.