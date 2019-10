Proyecto para modificar Ley de Medicamentos es aprobado en primer debate

La Caja del Seguro Social (CSS) y el Ministerio de Salud (Minsa) podrán comprar medicamentos a organismos internacionales o países de alto estándar de fabricación cuando se declare un desabastecimiento crítico, sin la necesidad de esperar por el Registro Sanitario.

“Estas compras vienen con excepción al Registro Sanitario porque vienen de países de alto estándar, de países de autoridades regulatorias estrictas. Por lo tanto, vamos a tener medicamentos con calidad, eficaces y con seguridad que vamos a brindar a nuestros pacientes”, explicó Elvia Lau, directora de Farmacias y Drogas de la CSS.

También se tomarán en cuenta los certificados de intercambiabilidad que emiten estos organismos o países cuando se trata de medicamentos genéricos, certificados que analizan su eficacia y calidad comparados con el producto original.

“Para agilizar el trámite del Registro Sanitario e integrar los procesos de automatización y tecnológicos que produzcan muchos de los procesos online”, destacó Crispiano Adames, presidente de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional.

“Puedes hacer las leyes más perfectas del mundo, pero si el personal que trabaja en esas áreas no está comprometido con el tema, no hace su trabajo como debe ser, no tiene las competencias, entonces ahí viene el desabastecimiento”, señaló Marcela Galindo, de la Comisión de Salud y Químicos de la Cámara de Comercio.

Los pacientes tendrán un representante en la Comisión Evaluadora, que será la que apruebe la compra. Explican que esta norma aplicará como una excepción cuando no haya medicinas.

“Hay mucho desabastecimiento, sobre todo para pacientes que tienen que ser trasplantados de médula ósea porque son medicamentos en los que demoran mucho los procesos de compra”, lamentó Faustina Díaz, representante de los pacientes de Hematología.

Cuando el medicamento entre al país se le hará un análisis posterior.