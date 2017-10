'Proyecto de ley 573 quita una camisa de fuerza a Etesa', según exgerente

El proyecto de ley 573 que se ha presentado en la Asamblea Nacional (AN), confirma la necesidad de agilizar los procesos de contrataciones para que la Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa), funcione con mayor eficiencia.

Así lo ha planteado el exgerente de la entidad, Iván Barría, quien además aseguró que la camisa de fuerza que tenía Etesa le generaba aproximadamente un 20% más de costos en cada contratación pública y entre 12 y 16 meses de demora en ejecuciones.

De hecho, aseguró que si se hubiese seguido sus sugerencias de cambiar la ley en el momento en el que lo planteó, la tercera línea de transmisión habría sido entregada en el mes de diciembre del año 2016.

“ El tiempo me ha dado la razón, Etesa necesita operar como una empresa…” ha dicho, agregando que para ser un servidor público y ofrecer energía eléctrica, se deben tener las herramientas necesarias.

Barría asegura que hizo las solicitudes necesarias. Redactaron cómo sería un proceso de compra y entiende es el modelo que se encuentran en la AN, donde se expone un proceso similar al utilizado en la Autoridad del Canal de Panamá, que permite hacer contrataciones más ágiles.

El exgerente de Etesa ha explicado en Noticias AM que esa empresa, antes del 2006, operaba de esa manera, pero en ese mismo año “ se cometió el error” de incorporarlo en la ley de contrataciones públicas y se colocó dentro de la camisa del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Contraloría General de la República, provocando que se perdiera toda la agilidad.

El espíritu del proyecto 573, modifica la Ley 6 de 1997, que dicta el marco regulatorio e institucional para la prestación del servicio público de electricidad y contempla un modelo de compra distinto al de Panamá Compra y a juicio de Barría eso es positivo.

Por otra parte, quitarle el subsidio que le cargaban a Etesa, de las empresas de energía renovables también es bueno porque le costó a la empresa, en el tiempo que Barría lo administró, cerca de 30 millones de dólares.

Lo que no debe estar en la ley

La figura del interventor para el experto, “ no tiene ni pie ni cabeza”. Es una figura que no va de acuerdo con el espíritu de la propuesta de ley 573, porque no agiliza ni da mayor eficiencia a Etesa, muy por el contrario, crea temor entre los bancos, pues la entidad se tiene que financiar de entidades financieras como el Banco Mundial, entre otros.

“ Si se pone un interventor, lo que estás diciendo es que en cualquier momento alguien puede patear la mesa y cambiar las reglas y eso no es factible…”, afirma.

Según Barría, Etesa es una empresa que debe funcionar con reglas de una empresa y no se puede tener una daga encima y hay que quitar lo que no cumple con lo que se quiere de agilizar las cosas.

Mencionó que en la propuesta, que ya es discutida en la AN, se le da más poder a la junta directiva y cierta independencia de Contraloría de la República y del Consejo de Gabinete.

En ese sentido Barría considera que no es correcto que la misma junta directiva se mantenga porque se están promoviendo cambios y se requiere de una renovación.

“Hay que dejar solo las cosas positivas en la Ley” ha dicho.

Por otra parte, considera que está de más que se incluya el tema de las ventas, porque en la ley actual hay un blindaje y no está permitido vender acciones de Etesa, que es una empresa que trabaja con un porcentaje de ganancia y si se maneja bien será una empresa sumamente rentable.

Sugiere que se mantengan los elementos que dan valor agregado a la empresa y no se deben agregar cosas que generen ruido.

Lo de ahora es un inicio. Etesa requiere muchas otras inversiones y antes de iniciar con la construcción de la línea cuatro, se requiere una renovación de la línea uno.