Proyecto de ley que aborda el VIH en Panamá genera conflictos

El director de la Fundación Pro Bienestar y Dignidad de las Personas Afectadas por el VIH/SIDA (Probidsida), Orlando Quintero, mostró su molestia ante posibles cambios que afectaría la estabilidad de las personas que padecen de esta enfermedad.

Actualmente este proyecto de ley se encuentra listo para ser sancionado o vetado por el presidente de la República, pero a las organizaciones que protegen a las personas con VIH les preocupa los artículos 7 y 8, que se han convertido en los más polémicos porque fueron incluidos de manera sorpresiva para muchos de los que participaron en el primer debate donde hubo un consenso al inicio con el contenido.

A pesar de que en Panamá existe una ley desde el año 2000 sobre VIH/SIDA, el proyecto de Ley 518 remplazaría y fortalecería algunos aspectos que quedaron en el vacío.

Las inconsistencias se concentran en dos artículos: el primero alude a la solicitud de que una pareja que va a contraer matrimonio conozca si uno de los dos es portador del VIH y el otro sobre el derecho del recién nacido al llegar al mundo sin el virus.

"Tenemos muchos casos donde las parejas no sabían que uno de los dos estaba infectado y es donde nosotros decimos que mi derecho no puede pasar por encima del derecho de otra persona. Si yo no lo informo y estoy teniendo una relación sin protección, estoy siendo prácticamente un homicida porque puedo infectar a una persona y el problema es que no hay cultura de hacerse la prueba se pasan 5 o 10 años sin hacérsela y las probabilidades de morir son altas", señaló Quintero.

Ahora bien, Quintero se siente molesto porque algunos señalan que esta ley beneficiaría a las organizaciones como Probidsida quienes realizan pruebas para detectar el VIH/SIDA, pero esto es una "estupidez y es absurdo".

"Un ejemplo es que nosotros hacemos 500 pruebas al mes, de los cuales irán unas 20 personas que son pareja, generalmente los otros van solos. Si multiplicamos 20 x $9.00 que es la donación cuando se hace una prueba en Probidsida son $180.00 y como van a decir que esto es por cuestiones de dinero", cuestionó.

"No conocen al doctor Quintero, yo jamás me voy a vender por un solo real. Me están difamando a nivel internacional", expresó.

Ahora bien, se espera que la ley sea aprobada con lo que se acordó, donde las organizaciones participaron y aportaron en beneficio de la población, y no así, con las modificaciones que podrían excluir a las personas con VIH.

Por su parte, Ariel Muñoz, quienes asesor en Probidsida, manifestó que tiene 20 años viviendo con VIH y ha luchado por sus derechos humanos porque se los pisotearon y discriminaron por muchos años y por esa lucha por los derechos humanos se está luchando por la población.

"Hemos recibido a mujeres que han estado 12 y 15 años juntos y se enteran que sus parejas murieron por SIDA, así hemos descubierto a muchas amas de casa con VIH positivo o a niños con 2 a 3 años con VIH", relató.

La intención es que esta enfermedad sea tratada con responsabilidad y compromiso, protegiendo su confidencialidad y los derechos humanos.