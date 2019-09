¿Qué ha pasado con el proyecto de soterramiento de cables en Panamá?

Hace cuatro meses la Compañía de Soterramiento de Cables (CSC) concluyó la primera fase del proyecto que pretende eliminar los cables aéreos de telecomunicaciones en tres puntos del país que incluyen la ciudad capital, David y Santiago.

La empresa encargada informó en su página web que ya se construyó la infraestructura subterránea necesaria por donde pasarán los cables.

“La parte de Obarrio fue el primer bloque que se aprobó en su momento. Hubo instalaciones defectuosas. Hoy por hoy las tuberías están congestionadas y tapadas, quizás porque no se le ha dado mantenimiento. El costo de la obra se ha triplicado. En nuestra opinión, no se le ha dado mayor seguimiento, porque la ASEP no ha presionado para que se instalen los cables”, manifestó el ingeniero eléctrico, Gustavo Bernal.

En Panamá los trabajos se realizaron en Obarrio, Calle 50, Vía Brasil y Vía España.

En el 2016, el financiamiento de este proyecto fue cambiado, luego que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional el cobro de una tasa facturada en los recibos de telefonia y televisión. El financiamiento se obtiene de la asignación de frecuencia para el uso de telecomunicaciones móviles que son reguladas por la ASEP.

“El problema es que no estamos viendo los avances adecuados y no hay una rendición de cuentas que nos diga qué se utilizó, hasta dónde avanzó, cómo se va a fondear para tratar de soterrar, y si hay un plan de Estado para soterrar toda la República de Panamá”, señaló el abogado, Ernesto Cedeño.

La segunda fase del proyecto es la remoción de los postes e instalación de los cables. Según la empresa, esto sería luego de la aprobación de las propuestas por parte de la ASEP.

TVN Noticias intentó obtener mayores detalles de la obra con la ASEP, pero no dieron declaraciones.