Diputada Kayra Harding defiende el proyecto sobre violencia política

Una lucha de dos bandos ha generado el proyecto de ley sobre la violencia política contra la mujer, que se discute en el pleno de la Asamblea Nacional. El proyecto no cuenta con el apoyo de la mayoría, pero sí con el respaldo de todas las mujeres dentro del legislativo.

La diputada del Partido Revolucionario Democrático (PRD), kayra Harding, proponente del proyecto, explicó que lo que se busca es tipificar como violencia política algunos delitos específicos, además de poner en igualdad de términos a las mujeres con referencia a los hombres en el mundo de la política.

Harding dijo que, aunque hay una ley de paridad, esta permite que, en algunas jurisdicciones, en el caso que no se pueda postular una mujer, a través de los partidos políticos se postula un hombre y allí se pierde la paridad.

Recalcó que este proyecto no es nuevo, y forma parte de convenios internacionales de los que Panamá es signatario. Mencionó a países como México, Bolivia y de Europa donde ya ha sido aprobado para mejorar las condiciones de la mujer en el ruedo político.

Ante la disconformidad de algunos diputados, quienes alegan que en ocasiones también sufren violencia política por parte de las mujeres, Harding señaló que se está creando un nuevo artículo, para que, en estos casos, los hombres afectados puedan referirse a la ley de violencia política contra la mujer.

Fue enfática en decir que esta iniciativa no tiene nada que ver con el incidente registrado en una reunión del partido con su colega Jairo Salazar.

“La ley no es retroactiva y mi caso está tipificado como violencia de género, que pudiera ser violencia política sí, pero la ley no es retroactiva ,por lo que no se debe tener temor”, dijo Harding, recordando el bochornoso episodio.

Para la diputada del circuito 8-1 de Panamá Oeste, las mujeres que quiere entrar a la política lo primero que se preguntan es si tienen la necesidad de exponerse, porque se cuestiona directamente su vida personal, mientras que a un hombre se le cuestiona su ejecución.

“Las mujeres son las que salen a buscar los votos, pero no se postulan por temor a ser violentadas, porque no quieren ser expuestas a los tipos de cuestionamiento a los que somos sometidas”, puntualizó Harding.

Aclaró que en caso de que sea aprobada la ley, los señalamientos que se dan dentro del hemiciclo en el periodo de incidencia no pueden ser recurridos, debido a que el reglamento interno del Órgano Legislativo lo prohíbe.

Reiteró que la violencia política contra la mujer está ampliamente señalada alrededor del mundo y Panamá es signataria de estos convenios. “Creo que después de un amplio consenso conseguiremos el apoyo de los hombres solidarios que son padres y esposos”.