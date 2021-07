Educación en Panamá La pandemia también afecta el avance de proyectos de rehabilitación de escuelas

Con más de 100 proyectos, 204 escuelas están siendo intervenidas a nivel nacional para su rehabilitación o ampliación, y 36 están por ser entregadas, así lo ha confirmado el viceministro de Infraestructura del Ministerio de Educación, Ricardo Sánchez, que ha calificado los avances como un gran logro.

Sin embargo, proyectos como el de la escuela Moises Castillo Ocaña, que se dio la orden de proceder en 2018 se vio impactado por la pandemia, y la empresa que estaba encargada de la obra se dio de baja, por lo que se tuvo que aplicar la fianza y actualmente se está en negociaciones con una nueva empresa.

Vea también: Construcción del Primer Ciclo Santa Librada tiene dos años paralizado, delincuentes se roban lo poco que hay

“Ese proyecto lleva 40% de avance, tiene el financiamiento completo, nos falta por invertir unos 9 millones. Debemos estar reiniciando el proyecto en uno o dos meses más”, indicó.

Sánchez destacó que en esta administración no se han dado proyectos a empresas con antecedentes de que dejan las obras inconclusas y se han entregado cinco órdenes de proceder, pero analizando con cuidado el no dar proyectos a empresas conflictivas, mientras que se ha aplicado la fianza a las que no cumplen.

Vea también: Delincuentes vandalizan escuela República de Haití

De las 204 escuelas que están siendo intervenidas, solo un 2% están detenidas según explicó Sánchez indicando que la pandemia ha sido una de las principales causas de este problema. Solicitó a la comunidad educativa manifestarse en caso de que haya alguna situación no satisfactoria.

De igual manera, pidió que haya un programa de mantenimiento preventivo y correctivo en las escuelas que se están entregando, porque al inicio de la administración encontraron centros educativos con más de 10 años que no le daban mantenimiento.