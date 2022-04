Las compras por procedimiento excepcional que realiza la Asamblea Nacional vuelven a estar en el ojo de la tormenta, tanto por el gasto en tiempos de austeridad, como por la falta de controles en los procesos de contratación.

En el caso de la compra de café, azúcar y té a una empresa ubicada en Bocas del Toro, que tiene como actividad principal la venta de materiales de construcción, pero que su permiso de operación señala ‘mercancía seca’, el abogado Ernesto Cedeño manifestó que es un aviso ambiguo, por lo que la Asamblea puede autorizar el procedimiento excepcional o compra directa.

Para él, era necesario que el Legislativo, además, de verificar el permiso de operación, el fiscalizador del área que es el responsable de la rendición de cuenta debió comprobar el comercio.

“El aviso de operación que es lo que sustenta un comercio debe ser suficientemente claro para suministrar un servicio, porque se pueden tejer algunas elucubraciones de porqué una ferretería que en el campo no está abasteciendo ese material no debió ser adjudicado”, indicó.

Señaló que, el aviso de operación debe ser lo suficientemente amplio que pueda sustentar el servicio y la Contraloría debería empezar a subsanar cuando se establecen reparos sobre el aviso de operación.

El abogado manifiesta que debe haber una aclaración por parte de la Contraloría, de en qué etapa se encuentra la contratación, y en caso de que ya se haya ejecutado no estaría de más la auditoría de la entidad y la Antai, resaltando que no es el monto, sino la razón de ser.

Sobre la excepcionalidad, detalló que se ejecuta cuando existe una necesidad por parte de la Asamblea, entonces la Junta Directiva para comprar de forma directa hasta 50,000 dólares.

Licencias con sueldos inconstitucionales

Luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que indica son inconstitucionales las licencias con sueldos de los alcaldes y representantes, Cedeño aseguró que había quienes estaban habilitados para cobrar sin trabajar.

Destacó que el mensaje de la CSJ es que la Asamblea Nacional de Diputados erró en su labor, aprobando una ley que viola la filosofía del constituyente, de que no pueden hacer leyes porque quieren, sino que deben comparecerse con la Constitución.

Sostuvo que los diputados, que en su mayoría quieren reelegirse, ahora están nuevamente discutiendo los gastos de representación.

“Ciudadanía y pueblo panameño, analice, debemos ejercer nuestra labor fiscalizadora. No puede ser que allá, en la Asamblea, se nos saquen la lengua y se rían”, expresó.

Destacó que ahora los diputados han visto la luz en la creación de corregimientos, “quieren desangrar el erario”, sostuvo Cedeño señalando que es la oportunidad de protestar, así sea en las redes sociales.

“Estos gastos de representación son una burla, ahora proliferan los corregimientos, para qué, claro el caudillo del lugar quiere ver como resuelve. Huele mal y usted ciudadano tiene que objetar esa idea”, argumentó.

Resaltó que no es necesario que se publique en gaceta oficial para hacer efectivo el fallo, y aunque existan quienes opinan que debe estar publicado en gaceta oficial, no es lo que dice la Ley, sino que su cumplimento debe iniciar cuando esté en firme, por lo que la Contraloría no debe refrendar nada que tenga que ver con las licencias con sueldo.