Raisa Banfield no renunció, explica la razón de su mensaje en Twitter

Raisa Banfield no abandona su cargo como vicealcaldesa de Panamá, por lo menos así lo hizo saber vía telefónica este jueves 26 de abril, en Noticias AM.

La reacción de Banfield obedece a un mensaje que escribió en su cuenta de Twitter.

El tweet completo de Banfield indicó que: “En atención a la demanda de muchos que requieren mi presencia en Darién, mañana abandono mi cargo en la Alcaldía de Panamá, me voy allá a luchar contra taladores, a detener en la vía a los camiones de tucas y a vigilar el bosque para evitar que regresen”.

Según la vicealcaldesa, el tuit lo escribió la noche del miércoles, antes de acostarse a dormir, luego que todo el día recibió “un bombardeo en redes sociales”, porque ya “no se amarra a los árboles”, ante el problema de la tala en esta provincia.

Destacó que le preocupa como a muchos panameños el problema de la tala.

“Simplemente tuve un aire de sarcasmo, por lo ridículo que se escucha que me voy a ir para allá a parar los camiones, a los taladores, voy a vigilar el bosque y se va a acabar la tala”, destacó.

En redes sociales circulan muchos videos donde se observan vehículos cargados de tucas de madera en Darién.

Sin embargo, dijo que le sigue preocupando el problema ambiental desde su posición y apoya a muchas comunidades en el interior.

En esta oportunidad respondió de esa manera a los que “lo hacen un poco para dañar mi imagen de que ya no lo hago o no me preocupa”.

“La gente tiene que entender los roles”, indicó, esto último porque debe cumplir con sus funciones en Panamá, sin olvidar lo que en materia ambiental está pasando.

En este sentido urgió al Ministerio de Ambiente a dar una conferencia de prensa sobre lo que está sucediendo y las medidas que están aplicando, los casos que se están interponiendo en las Fiscalías Ambientales.

Agregó que este es un tema que además compete a los que ofrecen seguridad, porque el Servicio Nacional de Fronteras debe brindar también un “apoyo honesto” para proteger las riquezas de los bosques del Darién.

Incluso, se preguntó dónde está el alcalde de Darién y sus demás autoridades para que expliquen esta situación.